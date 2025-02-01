Как выглядит любимое платье Кейт Миддлтон, которое она носит уже пятый год. Фото
Представительница королевской семьи Великобритании Кейт Миддлтон на протяжении многих лет демонстрирует свое непревзойденное чувство стиля, появляясь перед публикой во впечатляющих образах. 43-летняя жена принца Уильяма, которая недавно объявила: рак, с которым она боролась в течение длительного времени, ушел в ремиссию, посетила детский хоспис Tŷ Hafan в Уэльсе в своем любимом платье, которое носит уже пятый год.
Несмотря на то, что Ее Высочество может одеваться только в изделия от лучших домов моды, она не стесняется выходить в люди в наряде бренда Zara, стоимость которого составляла около 100 долларов на момент покупки, пишет W Magazine. Принцесса Уэльская удачно комбинирует одну и ту же вещь с разными элементами гардероба, поэтому каждый раз создает стильные луки.
На встрече с детьми в хосписе Tŷ Hafan Кейт Миддлтон появилась в элегантном платье длины иди с принтом "гусиная лапка". Интересной деталью наряда является бантик на шее, а также пояс, что помогает подчеркнуть талию принцессы Уэльской. Ее Высочество дополнило аутфит бежевым пальто и черными балетками.
В последний раз жена принца Уильяма выходила на публику в этом платье в 2023 году. Тогда она с мужем посетила мемориал Аберфана и создала более сдержанный лук, где преобладали темные оттенки. Любимый элемент гардероба Кейт Миддлтон скомбинировала с черным пальто, колготками и сапогами на каблуке.
В 2021-м Ее Высочество показалась в платье с принтом "гусиная лапка" возле Университетского колледжа Лондона, где встретилась с ведущими исследователями.
Впервые принцесса Уэльская предстала перед публикой в любимом наряде в 2020 году. Тогда Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили заведение азиатской кухни MyLahore в Брэдфорде, Англия, где помогали готовить молочные коктейли.
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