Рождество в стиле Кейт Миддлтон: праздничные образы принцессы, от которых невозможно отвести взгляд. Фото

Британская принцесса Кейт Миддлтон ежегодно поражает мир своими рождественскими образами. Она еще раз доказывает свое умение соединить королевскую элегантность с современностью, веющей духом новогодних праздников. Ее образы во время зимних мероприятий – это не только дань традициям, но и мастер-класс по созданию гармоничных, изысканных и доступных каждому нарядов.

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В выборе принцессы в последние годы преобладает тенденция природного рождественского цвета: красного, зеленого и кремового. Кейт Миддлтон демонстрирует, как одежда может передавать атмосферу праздника, одновременно оставаясь комфортной и практичной. OBOZ.UA собрал образы принцессы последних лет, в которых она демонстрировала свой утонченный вкус.

Зима 2020

В ту зиму Кейт Миддлтон предпочла темный оттенок традиционного праздничного пальто, которое массово не привлекало на себя внимание публики. Принцесса выбрала наряды глубокого изумрудного цвета и с меховым воротником. Образ она дополнила черными кожаными перчатками и высокими замшевыми сапогами, что имело изысканный и гармоничный вид, особенно на фоне рождественского декора, который придает праздничную атмосферу.

Зима 2021

Принцесса на рождественские празднования 2021 года имела впечатляющий total-красный образ, приковавший к себе все внимание. Миддлтон выбрала яркий оттенок платья с большим бантом вместо воротника. Образ максимально подчеркнул ее утонченное телосложение, а красная помада, обувь и клатч придали экстравагантность вечернему наряду.

Зима 2022

На зимние праздники 2022 года Кейт Миддлтон надела элегантное бордовое платье миди с длинными рукавами и акцентом на талии благодаря стильным пуговицам. Одежда была особенной из-за классического кроя и строгих линий, которые подчеркнули утонченность и королевскую грацию. К наряду принцесса Уэльская подобрала каблуки в тон и небольшой бордовый клатч, дополнивший образ.

Зима 2023

На рождественские праздники 2023 года Кейт Миддлтон выбрала нежный кремовый костюм, состоявший из приталенного пальто классического кроя, брюк с высокой посадкой и свитера в тон. Оттенок образа создавал праздничный и "свежий" вид принцессы.

Ее Высочество создает однотонные наряды на Рождество, чем доказывает, что не обязательно сочетать несколько цветов, чтобы быть на высоте.

Зима 2024

Принцесса Уэльская появилась незадолго до Рождества в двубортном красном пальто, дополненном большой черной брошью в виде банта, что придавало образу торжества. Из-под верхней одежды выглядывала клетчатая юбка, вселяющая дух новогодних праздников.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кейт Миддлтон и принц Уильям представили семейную рождественскую открытку. Главное фото они выбрали с самого счастливого момента в 2024 году.

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