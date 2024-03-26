Как выглядеть моложе на 5 лет: секрет 3D-макияжа

Хорошо сделанный макияж может "стереть" с лица несколько лет возраста. Но ходить к профессиональному визажисту за этим эффектом каждый день – бесполезная трата времени, ведь добиться его можно самостоятельно, если правильно выполнить 3D-макияж.

Как это сделать, показала в своем TikTоk блогерка Кэти Холломан, которая специализируется на советах для женщин старше 40 лет. Все, что понадобится для такого макияжа, это ваша любимая палетка кремовых средств для контурирования.

Начните с того, что нанесите темный скульптор на части лица, на которые падает тень – впадины скул, верх лба, линию челюсти и бока носа. Следующим возьмите хайлайтер. Добавьте по капле во внутренние и наружные уголки глаз, на спинку носа и переносицу, в желобок над верхней губой и на середину подбородка.

Далее берите основной тон и наносите его большими мазками на остальное лицо. Последним примените бронзер. Его нужно точечно применить на боках лба и висках, а также небольшое количество положить на кончик носа и выступ подбородка. Чтобы завершить макияж, можно нанести нюдовое средство на губы, а также нужно накрасить ресницы.

После этого наступает время большой 3D-кисти для макияжа. Именно она поможет превратить отдельные мазки в сплошное покрытие, которое будет выглядеть естественным и подчеркнет красоту лица. Хорошо растушуйте кистью все средства, чтобы между ними не осталось видимых цветовых переходов. Такое покрытие не ляжет толстой многослойной маской, но при этом создаст все нужные тени и световые пятна на лице. И вы не только будете выглядеть моложе, но и станете чувствовать себя легко, словно совсем без макияжа.

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