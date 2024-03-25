Как подчеркнуть веснушки: лицо будет выглядеть ярко и свежо.

Веснушки – очень симпатичная особенность. Есть в веснушках что-то такое, что придает невероятное очарование. Возможно, это ассоциация с детством или воспоминания о теплых летних днях – говорят, что тех, кто имеет веснушки "любит солнышко".

Не стоит скрывать эту особенность и замазывать ее огромным слоем тонального крема или пудры. Эксперты рассказали, как естественно подчеркнуть веснушки с помощью макияжа, чтобы лицо имело яркий и свежий вид.

Тонированный крем с эффектом увлажнения поможет выровнять цвет лица – он мягко прикрывает неровности, но достаточно прозрачен, чтобы не скрывать веснушки. На участки, нуждающиеся в немного большем покрытии, можно с помощью кисточки нанести консилер, а затем растушевать его пальцами.

Вы также можете превратить свой любимый консиллер в тонированный увлажняющий крем, смешав его с лосьоном для лица.

На самом деле модные эксперты говорят, что веснушки – особый тренд. Некоторые знаменитости даже имитируют веснушки, рисуя их. Возьмите светло-коричневый карандаш для бровей или жидкую подводку, слегка нарисуйте несколько точек на переносице и щеках. Слегка растушуйте пальцами или спонжем, чтобы смазать резкие края.

Чтобы сделать их максимально естественными, рисуйте веснушки в произвольном порядке. Помните, настоящие веснушки разбросаны по всему лицу с разными промежутками между ними. Если у вас есть маленький прыщик или пятно, имитация веснушек – идеальный способ скрыть недостаток.

Последний этап заключается в нанесении на лицо фиксирующей пудры, румян и бронзера, чтобы выглядеть идеально.

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