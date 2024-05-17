Как выглядеть моложе: 5 хитрых трюков с макияжем

Наша кожа с возрастом меняется и это нормально – на лице начинают появляться морщины, меняется его овал. Соответственно, примерно с 40 лет нужно адаптировать уход за кожей и свой подход к макияжу.

Профессиональные визажисты имеют в своем арсенале несколько эффективных и простых в исполнении приемов, которые помогут вернуть лицу более молодой вид с помощью косметики. OBOZ.UA собрал основные советы.

Сделайте подводку глаз мягче

С возрастом четкая линия подведения глаз начинает делать взгляд более уставшим и подчеркивать нависшую кожу и морщины в этой зоне. Более того, из-за изменения текстуры кожи становится сложно пользоваться лайнерами. И на помощь вам может прийти обычная ватная палочка. С ее помощью вы не только легко нанесете подводку, но и хорошо ее растушуете.

Возьмите скотч и приклейте его к краю глаза под углом к хвостику брови. Далее возьмите тени для век и выберите цвет, которым вы хотите подвести нижнее веко. Наберите немного продукта на палочку и проведите ею в той зоне, которую вы выделили скотчем. Аккуратно снимите липкую ленту и наслаждайтесь видом и ровной и при этом дымчатой линии.

Переместите акцент в скуловой зоне

На юном лице контурирование лучше смотрится, если выполнить его во впадине под скуловой костью. С возрастом этот прием придает лицу болезненный вид и визуально добавляет возраста. Чтобы увеличить полноту щек, что является признаком молодости, начните наносить контур выше на скулы. Это создаст эффект более подтянутого лица.

Перестаньте использовать консилер под глазами

Это довольно распространенная ошибка, которую допускают женщины старше 40 лет. В то время как в этом возрасте лучше отказаться от треугольного нанесения консилера в зоне под глазами. Это не скрывает темные круги, а только подчеркивает морщинки в этой зоне. Чтобы подсветить глаза, начните наносить косилер от внешнего уголка глаза и по диагонали вверх к линии роста волос. Это придаст взгляду сияние и зрительно подтянет зону глаз, не привлекая внимания к текстуре кожи. Также следует при этом положить немножко консилера под бровь и во впадины на скулах, чтобы усилить эффект.

Наносите тени для век вертикально

С возрастом кожа на веках начинает провисать и наносить тени становится труднее. Попытайтесь изменить метод их нанесения, не растягивая цвет от внутреннего уголка глаза к внешнему, а двигаясь кисточкой сверху вниз. Это поможет равномерно нанести продукт и прекрасно выделить глаза.

Попробуйте новый цвет туши

Заменить вашу привычную черную тушь на коричневую или серую может быть хорошим вариантом для создания природного повседневного макияжа. Более мягкий цвет будет меньше подчеркивать текстурированность кожи в этой зоне. Совершенно отказываться от черной туши не обязательно, но попробовать что-то новое стоит.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно наносить консилер, чтобы создать более молодой образ.

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