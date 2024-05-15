Будете младше на 15 лет: эксперт по макияжу раскрыла трюк с кожей

Возрастные изменения кожи – естественный процесс, однако хочется отсрочить его подольше. В первую очередь важно не обходить этап предварительного увлажнения, ведь с возрастом кожа испытывает обезвоживание.

Зрительно омолодить лицо помогут и косметические лайфхаки. В сети набирает популярность простой способ нанесения макияжа, который скроет темные круги и мелкие морщинки.

Эксперт по красоте Меган Андерсон регулярно делится со своими подписчиками эффективными советами по макияжу. Для женщин в возрасте 40+ она советует попробовать уникальную "технику против старения".

Существует ряд продуктов и услуг, направленных на борьбу с признаками старения: от увлажняющих кремов до инъекций и ботокса.

Популярная техника антивозрастного макияжа базируется на нанесении консилера.

Следует выбрать консилер, что на несколько тонов светлее вашего основания – это обеспечит визуальный эффект лифтинга. Наносить консилер эксперт советует линиями вокруг вокруг рта, над и под губами, под внутренним и наружным уголками глаза и чуть выше верхушки брови. На следующем этапе вам пригодится косметический спонж. Не стоит растирать консилер, нужно лишь слегка промокнуть его спонджем – это будет иметь в разы лучший эффект. Предпоследний шаг состоит в использовании темного контура. Средства контурирования следует наносить выше, чтобы вытянуть черты лица. И завершаем образ румянами и хайлайтером.

Кстати, уход, который в 30 лет приносил максимальную пользу, в 40+ может оказаться неуместным. Как корректировать средства в зависимости от потребностей кожи – читайте в материале.

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