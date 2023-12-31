Как всегда выглядеть дорого и какие вещи удешевляют образ. 5 модных правил

Каждая модница стремится выглядеть не только стильно, но и дорого. Но иногда даже известные инфлюэнсеры совершают ошибки, которые мгновенно удешевляют образ.

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Чтобы этого избежать, следует придерживаться простых советов. Рекомендациями поделилась украинская стилистка Инна Гриненко на своей Instagram -странице.

№1: Отдавайте предпочтение минимализму, выбирайте простые и понятные формы

№2: Структурированные и собранные образы свидетельствуют о статусе

№3: Пополняйте гардероб нейтральными оттенками, они всегда выглядят дорого

№4: Избегайте кричащих уличных трендов и логомании

№5: Кислотные цвета удешевят даже самые дорогие образы

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