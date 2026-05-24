Как выбрать универсальный маникюр: цвета, которые подходят под все

Выбор нового цвета лака для маникюра – почти всегда довольно утомительная задача. С выбранным оттенком придется ходить несколько недель и очень не хочется с ним промахнуться, выбрать тот, который не будет подходить под тон кожи или гардероб.

К счастью, существует целая палитра цветов, которые идут ко всему. И это не только нейтральный беж или прозрачное покрытие. Издание Real Simple собрало аж 11 таких оттенков, которые подойдут практически под что угодно. При этом они выходят за рамки базовых и точно поднимут вам настроение.

Норковый лиловый

Для достижения настоящего нейтрального эффекта с едва заметной изюминкой стоит выбрать молочный, норково-нюдовый лиловый оттенок. Это нейтральный тон, который подходит к любому цвету кожи, но обеспечивает более плотное покрытие. Этот оттенок способен подчеркнуть загар, джинсовые шорты и яркое бикини летом, а также прекрасно подойдет к маленькому черному платью на праздничной вечеринке.

Переливающийся хром

Стоит отдать должное сияющему, переливающемуся хрому, который точно будет собирать комплименты и сочетаться буквально со всем, что висит в шкафу. Благодаря своим свойствам такой хром отражает окружающие цвета. Его металлический блеск работает как нейтральный аксессуар, дополняя как повседневный, так и официальный стили. Это смелое и в то же время достаточно деликатное решение, чтобы подходить ко всему гардеробу.

Оливковый зеленый

Любительницы зеленого, которые ищут оттенок со свойствами нейтрального, найдут его в оливковом цвете. Этому земляному тону часто не уделяют должного внимания, хотя он чрезвычайно практичен в носке. Оливковый прекрасно дополняет деним, кремовые цвета, ржаво-оранжевые оттенки и черный цвет. Фактически это более теплая и более уютная альтернатива серому.

Розовый милкшейк

Розовый милкшейк – это молочно-клубничный оттенок, похожий на мороженое, которое только начало таять. Выберите глазированный финиш, который деликатно улавливает свет, как блеск для губ. Такой цвет не кажется настолько детским, как цвет Барби или фуксия, и при этом он не такой блеклый, как нюдовая пыльная роза. И поэтому он идеально комбинируется с любой одеждой. Он мягкий, кремовый и женственный, что делает его подходящим как для свиданий, так и для офиса.

Чистый белый лен

Белый лак является одним из фаворитов для всех сезонов, в основном потому, что он выглядит чистым и простым, но все равно привлекает внимание. Это лучший вариант для свежего минималистичного образа, который хорошо работает круглый год, независимо от того, нужен ли вам изысканный лук или повседневный. Главное – использовать такое белое покрытие, которое дает полный плотный цвет без эффекта мела или полос.

Лососевый

Этот оттенок не совсем розовый и не совсем оранжевый, ведь содержит в себе одновременно и теплоту, и прохладу. Именно такое сочетание прохладных и теплых подтонов делает этот цвет ближе к нейтральным, позволяя ему хорошо взаимодействовать почти с любой другой палитрой.

Черно-синий

Это глубокий, почти черный оттенок ночного неба, который хорошо сочетается с чем угодно. Благодаря синим тонам он позволяет избежать готических вайбов, но все равно выглядит немного загадочно и дерзко. Такой цвет работает как любимая пара джинсов – хорошо сидит и сочетается со всем. Он может дополнить красное платье, ярко-розовый топ, а также выглядит профессионально с деловым костюмом.

Цвет сливочного масла

Этот нежный оттенок желтого стал чрезвычайно популярным в прошлом году. Он прекрасно подчеркивает и освежает любой тон кожи и невероятно удачно сочетается со всем подряд. При том, что это очень нежный цвет, он также и довольно яркий, поэтому точно попадет в ваше настроение.

Вишневый красный

Красный лак может показаться одним из самых дерзких вариантов, но при этом он удивительно универсален. Несмотря на стереотипы о сложности ношения красного, вишневый оттенок делает все вокруг намного роскошнее и элегантнее. Он контрастирует с денимом, приковывает взгляды в сочетании с черным и каким-то образом дружит с розовыми, загорелыми тонами и даже с леопардовым принтом.

Бирюзовый

Бирюзовый – это еще один из тех оттенков, которые на первый взгляд кажутся трудными для комбинирования, но если обратиться к теории цвета и анализа внешности по сезонам, то становится очевидным обратное. В таком подходе к цветотипам бирюзовый считается универсальным, поскольку он хорошо смотрится на любом человеке.

Синий кобальт

Этот яркий и очень заметный оттенок обладает чистой, уверенной энергетикой, которая всегда помогает чувствовать себя собранно. Он смелый, но не кричащий, и каким-то образом умудряется выглядеть классическим и современным одновременно. Этот цвет отлично взаимодействует с базовыми вещами вроде денима, черного и белого, а также удивляет тем, как невероятно выглядит рядом с теплыми тонами, такими как цвет верблюжьей шерсти или даже мягкий сиреневый. Это отличный способ добавить яркости образу без боязни создать цветовой конфликт.

