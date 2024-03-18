Добавляют десять лет: три ошибки в макияже, которые часто совершают взрослые женщины

Главная цель макияжа – сделать ваш вид свежее и моложе, скрыть недостатки и подчеркнуть красоту. Но иногда мы собственными руками делаем себя визуально старше, если пользуемся макияжем неправильно.

В юном возрасте это большой роли, может, и не играет, но с возрастом становится все более заметным. Визажисты называют среди наиболее типичных таких ошибок три. OBOZ.UA поинтересовался, какие именно ошибки они подразумевают, и что советуют, чтобы их избежать.

Тени для век с металлическим блеском

Тени с эффектом металлик способны подчеркнуть морщинки вокруг глаз и зрительно прибавить возраста. Вместо них лучше выбирать матовые варианты. Также следует обратить внимание на кремовую текстуру. Поверх таких теней удобнее наносить пудру, это создаст дополнительный матовый эффект. Но ни в коем случае не стоит растушевывать ее пальцем – специальная кисточка даст лучший результат.

Слишком светлый консилер под глаза

Если выбрать для зоны под глазами консилер слишком светлого оттенка, это может зрительно добавить лишние годы. Такое нанесение привлекает внимание к "гусиным лапкам", а в худшем случае забивается в эти линии и сильно подчеркивает их. Поэтому выбирайте консилер в тон коже и наносите его тонким слоем. Не забывайте добавлять каплю этого средства во внутренний уголок глаза, чтобы сделать взгляд более открытым и ясным.

Избегание увлажнения и отказ от праймера

С возрастом кожа становится более сухой, поэтому более важным этапом ухода за лицом становится увлажнение. Увлажняющие ингредиенты, такие как гиалуроновая кислота, должны содержаться и в уходной, и в декоративной косметике. Непосредственно в макияже это значит, что растет необходимость использования хорошего праймера. Он будет действовать, в частности, как барьер между лицом и слоем косметических средств, что сохранит влагу в коже и позволит макияжу лучше держаться и не скатываться в мелкие морщинки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лайфхаках для макияжа нависших век, которые становятся все более актуальными с возрастом.

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