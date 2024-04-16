Как восстановить засохшую тушь: четыре полезных лайфхака

Тушь для ресниц имеет кратчайший срок годности из всех ваших косметических средств. Но, наверное, каждая из нас сталкивалась с тем, что она засыхает даже до его истечения.

Женщинам, как правило, не хочется выбрасывать тушь, которую они приобрели не так давно, потому что внутри еще много продукта. К счастью, издания Sugar поделились несколькими действенными способами, которые спасут вашу косметику.

Тушь для ресниц может довольно быстро высыхать по двум причинам. Первая – это взбивание средства щеточкой перед нанесением. Когда вы быстро двигаете щеточкой туда-сюда, то в тюбик попадает воздух.

Вторая причина – это не закрывание колпачка туши. Если вы не закрутили или недостаточно закрутили тюбик, то в него также проникает воздух.

Однако не стоит выбрасывать тушь, если она все же засохла, ведь ее можно спасти четырьмя способами.

Раствор для линз

Если вы носите контактные линзы, то этот прием станет вашей любимой техникой восстановления засохшей туши. Просто добавьте немного контактного раствора или глазных капель в тюбик и хорошо все перемешайте, покатав тушь между ладонями в течение минуты.

Горячая вода

Один из самых простых и эффективных приемов восстановить тушь – это подержать ее в горячей воде.

Наполните чашку горячей водой, но не кипятком, и окуните в нее тушь на несколько минут. Убедитесь, что крышка плотно закрыта, чтобы вода не попала внутрь.

Алое

Добавьте одну или две капли геля алоэ непосредственно в тушеный тюбик и взбалтывайте его в течение двух минут. Однако прежде чем использовать этот способ, убедитесь, что средство, которое вы выбрали не содержит химических веществ, которые могут повредить ваши глаза.

Масло

Чтобы восстановить засохшую тушь, можно использовать несколько капель касторового или оливкового масла. Однако если вы хотите не только вернуть туши жидкую консистенцию, но и сделать ее более полезной для ресниц, можно использовать, например, миндальное масло, содержащее много витамина Е и жирных кислот, которые увлажняют ресницы и обеспечивают им необходимое питание.

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