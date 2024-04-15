Как в 40+ выглядеть на 10 лет моложе: простой лайфхак для макияжа губ

Одна из главных задач, которую ставит перед собой макияж – это сделать наш вид более свежим и молодым. И лайфхаков здесь немало, а рассчитаны они на разный возраст, состояние кожи и особенности внешности.

Так целая группа советов направлена на то, чтобы омолодить лицо с помощью макияжа губ. По словам визажистки с 25-летним опытом Эрики Тейлор, женщинам старше 40 лет следует избегать одной ошибки во время окрашивания губ, чтобы выглядеть моложе. А именно несколько изменить способ оформления арки Купидона на верхней губе.

Эрика обратила внимание, что многие женщины, нанося в этой зоне карандаш для губ, рисуют выраженный уголок. А такая заостренная арка Купидона способна лишь подчеркнуть возрастные изменения.

Визажистка рекомендует обводить этот изгиб округлой линией и выводить ее немного выше натурального края губы. Придавать арке плавный вид. К тому же она советует слегка растушевывать карандаш, чтобы линия не была слишком четкой. Тогда губы после нанесения помады или блеска будут казаться более пухлыми и более подтянутыми.

По словам подписниц Ерики, это небольшое, почти незаметное изменение в технике очень сильно повлияло на их макияж в целом. Женщины действительно начали замечать, что выглядят моложе и свежее с таким макияжем губ.

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