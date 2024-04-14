Забудьте о мешках под глазами: визажист раскрыл трюк, который заставит их исчезнуть

В современном мире редко можно найти человека, который достаточно отдыхает и совсем не нервничает. Поэтому такие проблемы как темные круги и мешки под глазами стали пандемией.

Если темные круги довольно легко замаскировать, то с мешками под глазами все гораздо сложнее. Но есть один способ с ними справиться с помощью макияжа, о котором рассказал известный визажист Уэйн Госс.

Причин появления мешков под глазами невероятно много. Среди них: недосыпание, стресс, генетика, неправильное питание и т.д. Именно поэтому избавиться от них так сложно.

Мешки под глазами не только заставляют нас выглядеть измученными и уставшими, но и значительно прибавляют возрасту. Но не стоит отчаиваться, ведь, к счастью, есть один лайфхак, который поможет вам быстро и эффективно справиться с этой проблемой.

Как избавиться от мешков под глазами с помощью консилера

Уэйн Госс рекомендует использовать продукт, который лишь на один тон светлее вашей кожи. Наносить корректор нужно только на тень, которую отбрасывает мешок под глазами. Таким образом вы создадите иллюзию, будто мешков совсем нет.

В любом случае не наносите консилер непосредственно на сами мешки под глазами и на любые участки кожи, где есть складки и морщины, поскольку это лишь подчеркнет их глубину. Единственное место, куда можно еще нанести консилер – это внутренний уголок глаза.

Также визажист Вейн Госс рекомендует использовать консиллер кремовой текстуры, а не жидкий.

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