Как увеличить глаза с помощью макияжа: хитрый трюк

Метод нанесения теней с красивым переходом от светлого к темному стал популярен в 1960-х гг. благодаря Твигги и Шер. Вместо дымчатой растушевки он предлагает резкий переход цвета над складкой века со светлым тоном на движущейся части. Именно это создает иллюзию больших глаз, которую часто завершает острая стрелка, притягивающая к себе внимание.

Профессиональные визажисты утверждают, что овладеть таким макияжем совсем несложно. На это уйдет немного времени и усилий. Блогерка с ником @sydneyslayyyz показал в TikTok, как это делать.

Главный трюк – точно определить место, где будет находиться переход. Если расположить его слишком высоко, эффект иллюзии сведется насмарку, если слишком низко – ничего не изменится. Поскольку форма глаза у каждого человека индивидуальна, создать универсальный алгоритм сложно. Но есть способ разработать метод, который подойдет вам. Поможет в этом консилер.

Для начала подготовьте все пространство от края век и брови праймером, а затем покройте консилером, чтобы избежать мелких складок. Затем возьмите темные тени и растушуйте их так, как хотите, сосредоточившись на наружном уголке. А дальше возьмите тональный крем или консилер и с помощью ребра жесткой плоской кисточки нанесите его, как лайнер до середины века и, пока он не высох, драматично закатите глаза вверх, чтобы он отпечатался выше века. Для уверенности следует также совершить несколько движений глазами из стороны в сторону. Именно пространство между двумя линиями и будет идеальной зоной для нанесения светлого цвета.

Заполнить это пространство нужно консилером, но не выходить за середину века. Дальше наступает время растушевать переход. Блогерка советует делать это чистым пальцем с помощью легких похлопываний, а завершить формирование перехода остатками темных теней на кисточке.

Другой лайфхак предлагает создать линию перехода между светлым и темным с помощью щипцов для завивки ресниц. Нанесите на торец рабочей части щипцов немного консилера и приложите их этим торцом к коже над веком так, чтобы один край щипцов касался внутреннего уголка глаза. На месте прикосновения должен остаться четкий красиво изогнутый отпечаток светлого средства. Консилер растушуйте от края век до этой линии, а затем нанесите на него светлые тени нужного вам оттенка.

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