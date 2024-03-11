Так просто еще не было: вирусная техника подводки для глаз удивит изобретательностью и результатом

Стрелки на глазах – это элегантный и выразительный элемент макияжа, который может придать взгляду глубину и обаяние. Однако нарисовать их симметричными и ровными может быть совсем не простой задачей.

Существует множество лайфхаков, которые помогут вам легко и быстро нарисовать красивые стрелки на глазах, но известная инфлюэнсерка поделилась в сети TikTok самым эффективным из них. Для этого способа вам даже не будет нужна подводка.

Рисование стрелок – это обычно достаточно стрессовый процесс, ведь бывает, что подводка начинает течь, карандаш размазываться или, чтобы вы ни делали, макияж глаз кажется не симметричным.

Именно для того, чтобы избавиться от этой проблемы и сделать идеальные стрелки за 5 минут, существует этот лайфхак.

Все, что вам понадобится, это клейкий эластичный бинт и карандаш для глаз или тени.

Для начала отрежьте небольшую полоску бинта, закрепите ее середину на носу, а кончики прилепите в угол глаза так, как показано на фото.

Затем небольшим кусочком бинта сформируйте форму для стрелки и заполните ее карандашом или тенями.

Вам не обязательно делать это аккуратно. Вы можете даже использовать пальцы, потому что за контур формы все равно ничего не попадет.

Кстати, если у вас нет клейкого бинта, для этого лайфхака можно использовать и обычный пластырь.

После того, как вы снимете клейкие полоски, вас ждут безупречные симметричные стрелки. Они будут выглядеть так, будто их нарисовал профессиональный визажист.

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