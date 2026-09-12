Как увеличить глаза с помощью макияжа: чудо-лайфхаки

Независимо от естественной формы глаз – будь то глубоко посаженные, узкие или круглые – правильные приемы макияжа способны полностью преобразить выражение лица. Известные звездные визажистки подчеркивают, что визуальное увеличение глаз требует ювелирной работы, в основе которой лежит гармоничное сочетание света и тени.

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Использование нескольких простых инструментов позволяет избежать перегрузки век и создать естественный эффект раскрытого взгляда. Для достижения идеального результата достаточно изменить привычный подход к выбору оттенков, завивке ресниц и оформлению бровей, отмечает издание Vogue Ukraine.

Использование светлых акцентов и сияющих теней

Основное правило макияжа заключается в том, что темные оттенки визуально углубляют и уменьшают зону, тогда как светлые оттенки добавляют объема и приближают ее. Вместо тяжелого черного смоки-айс или темной растушевки по всему веку специалисты советуют выбирать теплые светло-коричневые или мягкие серые тона с нежным шиммером.

Нанесите светлую сияющую базу на все подвижное веко;

добавьте более интенсивный световой отблеск непосредственно над зрачком и во внутренние уголки глаз;

Используйте матовые серые оттенки для мягкого выделения складки века с помощью растушевки.

Точечное нанесение консилера для сияния кожи

Правильная подсветка зоны вокруг глаз создает эффект мгновенного отдыха и свежести. Несколько капель легкого консилера-сыворотки во внутренних и внешних уголках глаз эффективно устраняют тени и визуально расширяют границы взгляда. Кроме того, небольшое количество осветляющего средства следует наносить непосредственно под изгиб брови, что создает графический лифтинг-эффект для всей верхней части лица.

Секреты правильной подводки и выбора лайнера

Классический черный каял на водной линии и толстые белые карандаши остались в прошлом, ведь они делают макияж устаревшим или слишком резким.

Нюдовый или бежевый каял : наносите нежный карандаш телесного цвета на нижнюю водную линию (особенно под зрачком) для визуального удлинения белка глаза.

: наносите нежный карандаш телесного цвета на нижнюю водную линию (особенно под зрачком) для визуального удлинения белка глаза. Мягкие оттенки подводки : замените насыщенный черный лайнер на шоколадный, графитовый или серый с легким блеском.

: замените насыщенный черный лайнер на шоколадный, графитовый или серый с легким блеском. Тонкая стрелка: наносите жидкую подводку тонкой линией только на внешнюю треть верхнего века, завершая её аккуратным хвостиком, направленным вверх к вискам.

Изогнутые ресницы и умеренное использование туши

Слишком густые накладные ресницы или несколько плотных слоев туши создают лишний вес на веках, из-за чего глаза кажутся меньше. Ключом к раскрытому взгляду является тщательное подкручивание ресниц щипцами у самого корня. Средство для объема следует наносить зигзагообразными движениями, концентрируя основную часть продукта у основания, чтобы кончики оставались лёгкими и приподнятыми. Использование водостойкой туши позволяет лучше зафиксировать изгиб на весь день.

Фиксация бровей и создание лифтинг-эффекта

Массивные и слишком опущенные брови визуально перегружают веко и перекрывают свободное пространство над глазом. Для создания эффекта открытого лица необходимо использовать прозрачный или цветной гель сильной фиксации.

Зачесывание волосков вверх и корректировка внешнего кончика брови в направлении висков мгновенно визуально приподнимает верхнее веко и делает макияж завершенным.

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