Не наносите сюда хайлайтер: визажисты предупредили женщин со зрелой кожей

Хайлайтер способен освежить лицо и придать коже эффект естественного сияния, но после 50 лет с ним следует быть особенно осторожными. Неправильно выбранная текстура или место нанесения могут не скрыть особенности кожи, а, наоборот, сделать их более заметными.

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Прежде всего это касается зон с мелкими морщинками, расширенными порами и выраженной текстурой. Мария Ортега, визажистка знаменитостей, посоветовала наносить средство только на гладкие участки и отдавать предпочтение кремовым и жидким формулам.

Куда не стоит наносить хайлайтер

Одной из главных зон, которую рекомендуют оставлять без хайлайтера, является область вокруг "гусиных лапок". Мерцающие частицы отражают свет, из-за чего тонкие морщинки могут стать визуально более заметными.

По той же причине не стоит наносить средство на кончик носа и участки с крупными порами. Хайлайтер не выравнивает рельеф кожи, а светоотражающий эффект может, напротив, привлечь внимание к неровностям.

Особенно осторожно следует обращаться с пудровыми продуктами. Частицы таких средств остаются на поверхности кожи и могут подчеркивать мелкие линии, морщины и поры, особенно если кожа имеет выраженную текстуру.

Где хайлайтер создаст естественное сияние

Лучше всего наносить средство на верхние точки скул, переносицу и ключицы. Это участки, где обычно меньше заметных морщин и неровностей, поэтому свет отражается мягче, создавая эффект свежей и ухоженной кожи.

Хайлайтер также можно наносить на тыльную сторону рук и пальцы, если хочется придать легкое сияние не только лицу. Главный принцип заключается в том, чтобы выбирать гладкие поверхности, где мерцание не будет подчеркивать текстуру.

Какую текстуру выбрать после 50 лет

Для зрелой кожи лучше подходят кремовые, жидкие и бальзамические хайлайтеры. Они наносятся более тонким слоем, лучше сливаются с кожей и создают не яркое мерцание, а мягкий эффект естественного сияния.

При выборе стоит обращать внимание на средства с атласным или деликатным перламутровым финишем. Заметные блестки лучше оставить в стороне, ведь они сильнее отражают свет и могут подчеркивать каждую неровность.

Важно также не переборщить с количеством продукта. Даже подходящая формула не даст желаемого результата, если нанести её слишком много или на участки с выраженной текстурой. Для эффекта молодого сияния достаточно небольшого количества средства на нескольких правильно выбранных участках.

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