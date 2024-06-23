Как ускорить высыхание лака на ногтях: гениальный лайфхак

Если вы красите ногти дома обычным лаком, то, вероятно, знаете, как трудно дождаться его полного высыхания. Наносить лак советуют поэтапно: в несколько тонких слоев, чтобы цвет был более равномерным и насыщенным.

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С высыханием часто возникают проблемы: казалось бы, поверхность наконец-то сухая, однако стоит зацепиться ногтем – и процесс окрашивания надо начинать сначала. В сети набирает популярность необычный лайфхак, что ускорит высыхание лака.

Конечно, можно ходить с растопыренными пальцами и дуть на ногти или сушить их на свежем воздухе. Последнее, кстати, довольно рискованно, ведь к поверхности может прилипнуть пыль и грязь.

В соцсетях советуют попробовать очень интересный способ. Те, кто уже попробовал лайфхак, говорят, что лак высыхает мгновенно.

Накрашенные ногти следует погрузить в ледяную воду. Важное примечание: вода должна быть не просто холодной, поэтому следует бросить несколько кубиков льда.

Погрузив ногти в воду со льдом, лак сразу затвердеет, утверждают эксперты.

Еще один нюанс: лайфхак сработает, если вы покрываете ногти только тонким слоем лака. В случае многослойного нанесения твердость будет поверхностной, то есть ледяная вода ускорит процесс высыхания, но для более стойкого эффекта придется подождать.

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