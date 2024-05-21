Как улучшить тонкие брови: пять способов избавиться от проблемы

Брови эффектно подчеркивают природную красоту и создают гармоничные акценты на лице. Неизмененным является тренд на густые и выразительные брови, поэтому многие выделяют их с помощью косметических средств: теней, карандашей, геля.

Приблизительно в возрасте 40 лет брови начинают истончаться, поскольку у мужчин снижается уровень тестостерона, а у женщин – эстрогена, влияющего на циклы роста волос и структуру фолликулов. Эксперты рассказали, как улучшить тонкие брови.

Среди основных причин естественного утончения бровей – возрастные изменения, заболевания кожи, болезни щитовидной железы, беременность, дефицит питательных веществ, аутоиммунные заболевания, побочные эффекты лекарств, травмы и чрезмерное выщипывание.

Варианты борьбы с проблемой зависят от основной причины возникновения. К ним относятся рецептурные процедуры, методы полуперманентного макияжа, такие как микроблейдинг и ламинирование бровей Сбалансированное питание устранит дефицит белка, цинка, биотина или железа, имеющих решающее значение для роста волос.

Совет 1

Самый простой способ – подобрать качественный карандаш для бровей. Дерматолог Элизабет Танзи подчеркнула, что утончение бровей может быть признаком таких заболеваний, как экзема, алопеция или недостаточной работы щитовидной железы, а оформить тонкие брови поможет карандаш. При этом сверхтонкий наконечник толщиной не более 0,8 мм создаст микротонкие линии для идеального природного вида.

Совет 2

Если причина в чрезмерном выщипывании, оживить разреженные участки можно с помощью сыворотки для бровей. Чрезмерное выщипывание является распространенной ошибкой в уходе, но это также одна из самых частых причин выпадения волос на бровях.

"Впоследствии вырванные волосы отрастают, но через некоторое время скорость роста несколько сокращается с каждым циклом", – говорит нью-йоркский хирург по восстановлению волос Карлос Уэсли, доктор медицинских наук.

Попробуйте укрепляющую сыворотку для роста бровей, в составе которой есть пептиды, белки и витамины.

Совет 3

Если причиной является неправильное питание, утолщайте имеющиеся волосы тонированным воском для бровей.

Недостаток витаминов A, B, D или E или дефицит железа может быть причиной выпадения волос. В дополнение к сбалансированной диете, ключевым шагом к улучшению состояния бровей является утолщение или затемнение отдельных волосков.

Совет 4

Если причина связана с возрастом, попробуйте микроблейдинг для длительного эффекта. С возрастом вы можете заметить изменение густоты бровей. Техника под названием микроблейдинг использует тонкие штрихи, похожие на волосы, для нанесения полуперманентного пигмента на кожу.

Совет 5

Наследственное выпадение волос может сократить время бровей, что приводит к уменьшению количества фолликулов.

"Трансплантация бровей FUE предполагает перемещение волосяных фолликулов с донорского участка, часто кожи головы, к бровям. После заживления трансплантатов они растут, как обычные волосы", – объяснил специалист по восстановлению волос Джеффри Эпштейн.

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