Как уложить челку-шторку, чтобы выглядеть на миллион: простой трюк
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Челка-шторка уже не первый сезон остаётся одной из самых популярных причесок. Она мягко обрамляет лицо, выглядит непринуждённо и подходит к волосам практически любой длины.
В отличие от классической прямой челки, передние пряди разделяют посередине, после чего они свободно спадают по обеим сторонам лица. Эксперты рассказали, как укладывать эту модную челку.
Как уложить челку-шторку: пошаговая инструкция
- Сначала отделите у лица прядь шириной примерно в четыре пальца. Разделите ее на две части.
- Одну прядь скрутите так, чтобы она образовала своеобразную петлю. Несколько раз осторожно прижмите скрученные волосы нагретым утюжком.
- После этого не распускайте прядь сразу. Закрепите её шпилькой у головы, чтобы она сохранила нужную форму во время остывания.
- Повторите те же действия с прядью с другой стороны. Когда обе части будут закреплены, слегка сбрызните их лаком и подождите несколько минут.
- Этот этап особенно важен: под действием высокой температуры волосы принимают форму, но окончательно она закрепляется именно во время остывания.
- Затем снимите заколки и осторожно расчешите пряди в направлении к остальным волосам. Это поможет создать плавный переход.
Такой способ отлично подходит, чтобы примерить популярную прическу и понять, подходит ли она к форме лица. Однако для постоянной челки лучше обратиться к профессиональному мастеру.
Особенно рискованно стричь передние пряди самостоятельно, если волосы очень густые, жесткие, волнистые или вьющиеся. Из-за особенностей структуры и уровня влажности они могут подняться и оказаться значительно короче, чем ожидалось.
Сложности также может создавать выраженный вихр у линии роста волос. Парикмахер сможет правильно определить направление и угол среза, чтобы челка естественно лежала и не отклонялась в сторону.
Дополнительные советы для красивой укладки
Лучше всего этот прием работает на сухих волосах. Перед использованием утюжка обязательно нанесите термозащиту, чтобы высокие температуры не пересушивали пряди.
В конце можно слегка расправить волосы пальцами – так прическа будет выглядеть более естественно. Лак стоит использовать совсем немного, чтобы челка оставалась мягкой, подвижной и не казалась склеенной.
Если результат вам понравится, повторите такую укладку несколько раз. Это поможет окончательно решить, стоит ли делать настоящую челку-шторку.
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