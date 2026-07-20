Как уложить челку-шторку, чтобы выглядеть на миллион: простой трюк

Челка-шторка уже не первый сезон остаётся одной из самых популярных причесок. Она мягко обрамляет лицо, выглядит непринуждённо и подходит к волосам практически любой длины.

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В отличие от классической прямой челки, передние пряди разделяют посередине, после чего они свободно спадают по обеим сторонам лица. Эксперты рассказали, как укладывать эту модную челку.

Как уложить челку-шторку: пошаговая инструкция

Сначала отделите у лица прядь шириной примерно в четыре пальца. Разделите ее на две части. Одну прядь скрутите так, чтобы она образовала своеобразную петлю. Несколько раз осторожно прижмите скрученные волосы нагретым утюжком. После этого не распускайте прядь сразу. Закрепите её шпилькой у головы, чтобы она сохранила нужную форму во время остывания. Повторите те же действия с прядью с другой стороны. Когда обе части будут закреплены, слегка сбрызните их лаком и подождите несколько минут. Этот этап особенно важен: под действием высокой температуры волосы принимают форму, но окончательно она закрепляется именно во время остывания. Затем снимите заколки и осторожно расчешите пряди в направлении к остальным волосам. Это поможет создать плавный переход.

Такой способ отлично подходит, чтобы примерить популярную прическу и понять, подходит ли она к форме лица. Однако для постоянной челки лучше обратиться к профессиональному мастеру.

Особенно рискованно стричь передние пряди самостоятельно, если волосы очень густые, жесткие, волнистые или вьющиеся. Из-за особенностей структуры и уровня влажности они могут подняться и оказаться значительно короче, чем ожидалось.

Сложности также может создавать выраженный вихр у линии роста волос. Парикмахер сможет правильно определить направление и угол среза, чтобы челка естественно лежала и не отклонялась в сторону.

Дополнительные советы для красивой укладки

Лучше всего этот прием работает на сухих волосах. Перед использованием утюжка обязательно нанесите термозащиту, чтобы высокие температуры не пересушивали пряди.

В конце можно слегка расправить волосы пальцами – так прическа будет выглядеть более естественно. Лак стоит использовать совсем немного, чтобы челка оставалась мягкой, подвижной и не казалась склеенной.

Если результат вам понравится, повторите такую укладку несколько раз. Это поможет окончательно решить, стоит ли делать настоящую челку-шторку.

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