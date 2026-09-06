Как у Зендеи: названа самая трендовая покраска осени

Осенью 2026 года одним из главных трендов в окрашивании волос станет медовый блонд. Этот теплый оттенок уже успел покорить образы Зендеи, Беллы Хадид и Бейонсе.

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В отличие от холодных оттенков блонда, он придает волосам мягкость, глубину и золотистое сияние без излишней желтизны. Стилисты считают его особенно удачным выбором для перехода от летнего сезона к осени.

Теплый оттенок блонда

Медовый блонд – это не один конкретный цвет, а сочетание нескольких тёплых тонов: медового, золотистого, карамельного и кремово-бежевого. Благодаря такому миксу волосы выглядят более объемными, а пряди красиво отражают свет, создавая эффект естественного солнечного сияния.

Популярность этого оттенка начала расти после того, как Зендея продемонстрировала подобный цвет волос на премьере фильма "Претенденты" два года назад. Теперь эту тенденцию подхватили другие знаменитости, в частности Белла Хадид и Бейонсе. Теплые отблески помогают сделать черты лица более выразительными, а кожу – визуально более свежей и сияющей.

Теплые оттенки блонда создают мягкий, солнечный эффект благодаря золотистым, медовым и маслянистым нюансам. Холодные оттенки с пепельными или жемчужными нотами, напротив, выглядят более контрастно и выразительно.

Кому подойдет медовый блонд

Этот тренд легко адаптировать к разному натуральному цвету волос. Брюнеткам стилисты могут предложить балаяж или медовые пряди, которые придадут прическе глубину и смягчат переход к более светлым тонам. Обладательницам натурального блонда достаточно добавить теплые отблески, чтобы освежить цвет и придать ему более насыщенный вид.

Еще одно преимущество медового блонда заключается в его универсальности: мастер может варьировать соотношение золотистых, карамельных и бежевых оттенков в зависимости от желаемого результата. Этот цвет набирает популярность именно как более мягкая альтернатива холодным блондам, которые доминировали в последние годы. Многогранный теплый оттенок особенно уместен в переходный период от лета к осени.

В то же время медовый блонд может быть более практичным в уходе. По мере вымывания теплые оттенки способны более плавно терять насыщенность, тогда как холодные оттенки блонда часто требуют регулярного тонирования для поддержания желаемого оттенка и нейтрализации нежелательной желтизны.

Чтобы сохранить блеск и насыщенность медового цвета, стилисты советуют использовать тонирующие маски и не пренебрегать регулярным питанием волос. Также стоит уменьшить воздействие высоких температур при укладке, ведь чрезмерное использование фена, плойки или утюжка может быстрее лишить волосы блеска и сделать цвет менее выразительным.

OBOZ.UA предлагает советы по подбору цвета волос в зависимости от типа кожи.

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