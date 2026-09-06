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Как у Зендеи: названа самая трендовая покраска осени

Елена Былим
Lady Oboz
2 минуты
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Цвет волос как у Зендеи
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Осенью 2026 года одним из главных трендов в окрашивании волос станет медовый блонд. Этот теплый оттенок уже успел покорить образы Зендеи, Беллы Хадид и Бейонсе.

В отличие от холодных оттенков блонда, он придает волосам мягкость, глубину и золотистое сияние без излишней желтизны. Стилисты считают его особенно удачным выбором для перехода от летнего сезона к осени.

Теплый оттенок блонда

Медовый блонд – это не один конкретный цвет, а сочетание нескольких тёплых тонов: медового, золотистого, карамельного и кремово-бежевого. Благодаря такому миксу волосы выглядят более объемными, а пряди красиво отражают свет, создавая эффект естественного солнечного сияния.

Какое окрашивание в тренде этой осенью.

Популярность этого оттенка начала расти после того, как Зендея продемонстрировала подобный цвет волос на премьере фильма "Претенденты" два года назад. Теперь эту тенденцию подхватили другие знаменитости, в частности Белла Хадид и Бейонсе. Теплые отблески помогают сделать черты лица более выразительными, а кожу – визуально более свежей и сияющей.

Медовый блонд.

Теплые оттенки блонда создают мягкий, солнечный эффект благодаря золотистым, медовым и маслянистым нюансам. Холодные оттенки с пепельными или жемчужными нотами, напротив, выглядят более контрастно и выразительно.

Кому подойдет медовый блонд

Этот тренд легко адаптировать к разному натуральному цвету волос. Брюнеткам стилисты могут предложить балаяж или медовые пряди, которые придадут прическе глубину и смягчат переход к более светлым тонам. Обладательницам натурального блонда достаточно добавить теплые отблески, чтобы освежить цвет и придать ему более насыщенный вид.

Окрашивание для блондинок.

Еще одно преимущество медового блонда заключается в его универсальности: мастер может варьировать соотношение золотистых, карамельных и бежевых оттенков в зависимости от желаемого результата. Этот цвет набирает популярность именно как более мягкая альтернатива холодным блондам, которые доминировали в последние годы. Многогранный теплый оттенок особенно уместен в переходный период от лета к осени.

Какой цвет для блондинки.

В то же время медовый блонд может быть более практичным в уходе. По мере вымывания теплые оттенки способны более плавно терять насыщенность, тогда как холодные оттенки блонда часто требуют регулярного тонирования для поддержания желаемого оттенка и нейтрализации нежелательной желтизны.

Чтобы сохранить блеск и насыщенность медового цвета, стилисты советуют использовать тонирующие маски и не пренебрегать регулярным питанием волос. Также стоит уменьшить воздействие высоких температур при укладке, ведь чрезмерное использование фена, плойки или утюжка может быстрее лишить волосы блеска и сделать цвет менее выразительным.

OBOZ.UA предлагает советы по подбору цвета волос в зависимости от типа кожи.

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