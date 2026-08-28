Как подобрать цвет волос под ваш оттенок кожи: инструкция

Забудьте все, что вы знали о классических правилах окрашивания волос. В этом году в тренде Skin Tone Hair – сейчас в моде подбирать оттенок шевелюры так, чтобы он идеально гармонировал с оттенком вашей кожи.

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Цвет волос подбирают так, чтобы он идеально гармонировал с внешностью в целом. Результат выглядит максимально естественно – словно этот оттенок был с вами с рождения. Как его правильно выбрать, рассказало издание Myself.

Что такое Skin Tone Hair

В случае с Skin Tone Hair ориентиром для колориста служит не самый модный цвет сезона, а ваша собственная кожа. Вместо того чтобы выбирать условный блонд или темный каштан только потому, что это сейчас в моде, оттенок целенаправленно подбирают под ваш индивидуальный тон и подтон кожи.

Благодаря этому между лицом и волосами создается меньший контраст. Цвет выглядит мягче и естественно вписывается в общий образ. Дополнительный плюс: отросшие корни становятся менее заметными, что позволяет реже ходить к парикмахеру. При этом удачно подобранный оттенок работает на вас – делает цвет лица свежее и сияющим.

Как найти свой идеальный оттенок Skin Tone Hair

Хотите попробовать этот тренд, но не уверены, что именно он вам подойдет? Несколько простых советов помогут сориентироваться, в каком направлении двигаться.

Прежде всего определите свой подтон кожи. Это основа. Если с ним ошибиться, даже самый красивый цвет будет смотреться не к месту.

Теплый (золотистый, слегка желтоватый) : вам идеально подойдут карамельные, медовые оттенки блонда и теплые каштановые тона.

: вам идеально подойдут карамельные, медовые оттенки блонда и теплые каштановые тона. Холодный (розоватый, синеватый) : гармонично будут смотреться пепельный блонд, холодные оттенки коричневого или глубокий эспрессо.

: гармонично будут смотреться пепельный блонд, холодные оттенки коричневого или глубокий эспрессо. Нейтральный (без выраженного теплого или холодного подтона): вам идет и то, и другое. Бежевый блонд или мягкий каштановый станут идеальным выбором.

Небольшая хитрость: если вам больше идут золотые украшения, у вас, скорее всего, теплый подтон. Если же на вас лучше смотрится серебро – холодный.

Как объяснить свой замысел парикмахеру

Объясните мастеру, что вы хотите получить цвет, который будет гармонировать с тоном вашей кожи и выглядеть максимально естественно. Лучше всего взять с собой несколько фото для вдохновения, но будьте готовы к тому, что окончательный оттенок адаптируют именно под вас. Ведь в этом и заключается суть тренда: на каждом он выглядит по-разному и именно поэтому выглядит так выигрышно.

Лучшие техники, которые помогут идеально адаптировать цвет к вашей внешности, следующие:

глоссинг (тонирование) – придает блеск и идеально выравнивает оттенок;

– придает блеск и идеально выравнивает оттенок; балаяж – создает мягкие, плавные переходы без резких линий;

– создает мягкие, плавные переходы без резких линий; лоулайты и мелкое мелирование – придают объем и глубину, не портя общей картины.

А чтобы цвет Skin Tone Hair как можно дольше оставался красивым, сияющим и выглядел "дорого", обязательно используйте специальные шампуни для окрашенных волос. Они очищают более бережно и помогают дольше сохранить желаемый пигмент.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие быстрые способы помогут скрыть отросшие корни без окрашивания.

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