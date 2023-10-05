Как будто только из салона красоты: 5 секретов, как выпрямить волосы в домашних условиях

Вьющиеся волосы от природы – это очень красиво, однако иногда хочется немного изменить образ и обуздать своенравные пряди. Конечно, это можно сделать с помощью выравнивателя для волос, однако они могут выглядеть поврежденными и посеченными.

Секретами того, как выпрямить волосы в домашних условиях, чтобы у вас был вид, будто вы только что вышли из салона красоты, поделилось издание The List. Благодаря этим советам ваша прическа будет выглядеть красиво и блестяще.

Подготовка волос к выпрямлению

Подобно тому, как лицо нужно подготовить к макияжу, так и волосы следует подготовить к выпрямлению. Выравнивание лучше всего выглядит на чистых, только что вымытых волосах. Чтобы получить хороший результат, сначала вымойте пряди высококачественным шампунем и кондиционером.

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Если ваши волосы выглядят немного слабыми и сухими, используйте маску. Многие коммерческие маски для волос хорошо работают, но вы также можете создать ее своими руками, используя оливковое масло и яйца. Вам нужно сначала взбить ингредиенты, а потом нанести их на волосы, начиная с кончиков. Дайте маске примерно час, прежде чем смыть ее мягким шампунем и кондиционером.

Вы также можете попробовать замочить волосы в молоке примерно на 20 минут, если оливковое масло не подходит.

Предварительно расчешите и высушите волосы

Расчешите расческой мокрые волосы, убедившись, что они не запутаны. Полезно использовать термозащиту: это дополнительный шаг, чтобы убедиться, что тепло не повредит вашим фолликулам.

Проведите расческой по волосам и высушите, расчесывая, если у вас от природы прямые волосы. Однако если вы обладательница кудряшек, то необходимо предварительно вытянуть волосы, чтобы получить лучший результат. Возьмите фен и круглую щетку. Разделите волосы на четыре-пять разных частей и проработайте одну секцию за раз. Важно наклонять фен под углом и приподнимать круглую щетку, вытягивая волосы прямо. Это придаст объем у корней.

Когда все высохнет, пора снова разделить волосы. Вы можете разделить на сколько угодно частей, но помните, что вы будете работать снизу вверх. Зная это, попробуйте разделить волосы посредине и создать нижнюю, среднюю и верхнюю часть с каждой стороны. Закрепите ваши секции на месте заколками.

Выберите правильную настройку утюжка

Утюжок должен быть чистым и готовым к работе так же, как и волосы. Поэтому убедитесь, что вы используете правильные настройки, и сначала проверьте чистоту прибора.

Средства для волос могут скапливаться на поверхности. Перед подключением к сети убедитесь, что устройство чистое. Если оно выглядит чуть-чуть грязным, добавьте несколько капель спирта на ватный диск или ткань. Протрите его вдоль пластины, чтобы удалить остатки.

Для прямых волос следует использовать более низкие температуры, чем для волнистых или вьющихся волос. Если у вас тонкие прямые волосы, попробуйте 120 градусов. Вы можете увеличить температуру до 150, если ваши прямые волосы густые или жесткие. Те, у кого волнистые или вьющиеся волосы, могут использовать значения от 150 до 210 градусов.

Лучшая техника выпрямления волос

Важно начинать снизу и продвигаться вверх по волосам. Итак, вы начнете с выпрямления нижней части, затем перейдите к середине и наконец к верху.

Вытяните заколку и возьмите небольшую часть волос, а затем заколите остальные. Когда придет время, положите утюжок у основания кожи головы и медленно потяните волосы по длине движениями вниз.

Простой прием – это иметь расческу перед устройством, которая поможет держать волосы тугими и избежать спутывания. Также важно держаться примерно на 3 см от кожи головы. Утюжок горячий и обязательно обожжет, если держать слишком близко. Если во время выпрямления вы хотите добавить небольшой завиток, поверните утюжок вниз на концах.

Советы по выпрямлению волос

Ваши волосы выглядят безупречно, но вы заметили несколько упрямых участков, которые не хотят выпрямляться. Если вы обнаружите, что один проход утюжком не приносит желаемых результатов, вы можете попытаться взять прядь поменьше. Также полезно еще раз провести по этому жесткому участку волос.

После завершения всего процесса выпрямления вы также можете заметить, что у вас есть несколько "неидеальностей". Попробуйте финишное масло или лак для волос, которые помогут вам справиться с кудрями. Просто добавьте немного продукта на расческу и расчешите ею волосы.

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