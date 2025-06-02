Как стилизовать летний сарафан: трендовые варианты

Ни один гардероб не будет полным, без нескольких типов платьев. Конечно, среди вашей одежды должно быть маленькое черное платье - для торжественных выходов, платье-футляр - для формальных ситуаций, платье-рубашка - на случай, когда нужен будет стиль кэжуал, и, безусловно, легкий летний сарафан для самых жарких дней.

Видео дня

Уже сам по себе сарафан составляет полноценный образ - с ним не придется задумываться, как совместить верх и низ. Однако, чтобы создать действительно эффектный лук, понадобятся аксессуары и некоторые дополнительные вещи. Издание In Style рассказало, как правильно стилизовать сарафан, чтобы выглядеть модно этим летом.

С джинсовой курткой

Джинсовая куртка - настоящий мастхэв для капсульного гардероба. В частности из-за того, как удачно она сочетается с летним сарафаном. Это лучший выбор дополнительного слоя на более прохладную погоду. Ведь такая куртка одновременно является достаточно структурированной и при этом не слишком формальной. Поэтому она составит хорошую стилистическую пару даже для легкого шелкового сарафана.

С акцентным поясом

Ремни снова в моде. И не какие-нибудь, а заметные - широкие, фактурные, украшенные акцентной фурнитурой. А значит этим летом самое время сочетать их с сарафанами. Такой аксессуар делает легкий летний образ более собранным и формальным. Но и значительно более эффектным.

С яркой обувью

Сарафан сам по себе уже является полноценным летним образом. Поэтому, если вы хотите добавить ему яркости, делайте ставку на обувь. Тем более, что в этом сезоне в тренде подчеркнуто яркие цветные модели, которые станут ненавязчивым, но очень выразительным акцентом.

С рубашкой на пуговицах

Еще одна неожиданно удачная пара для сарафана - это классическая рубашка на пуговицах. Она будет уместна и с деловым костюмом, и с романтичным летним платьем. Носите ее нараспашку, полностью застегнутой или завяжите на животе. Способов застилизовать рубашку достаточно, так что позвольте себе пофантазировать.

С соломенной шляпой

Лето - едва ли не единственный сезон, когда можно позволить себе такой легкомысленный и игривый аксессуар, как соломенная шляпка. И нет для нее лучшей пары, чем легкий сарафан. Именно вместе они лучше всего защитят вас от жары и при этом создадут отличный модный образ.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, платья каких силуэтов в моде этим летом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.