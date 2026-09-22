Как спасти сухие волосы после лета: 5 действенных советов

Летний сезон с его ярким солнцем, жарким воздухом и купанием в соленой или хлорированной воде нередко превращает даже самые здоровые волосы в истощенные и обезвоженные. Впереди волосы ждут новые испытания в виде прохладного ветра и сухого воздуха от отопительных приборов в помещениях.

Видео дня

Именно период смены сезонов – лучшее время для того, чтобы пересмотреть свой ежедневный бьюти-рацион и вернуть прическе утраченный блеск. Как отмечают эксперты из myself.de, внедрение пяти простых, но эффективных привычек поможет существенно улучшить состояние волос и защитить их от дальнейших повреждений.

Интенсивное увлажнение и стрижка секущихся кончиков

Первым обязательным шагом в восстановлении волос является глубокое насыщение волокон влагой. Обычного кондиционера после изнурительного лета становится недостаточно, поэтому к уходу следует добавить питательные маски для еженедельного использования, а также несмываемые спреи или кремы для быстрого визуального улучшения структуры.

Однако если кончики уже расслоились, никакие косметические средства не смогут склеить их навсегда. В таком случае единственным эффективным решением остается посещение парикмахера для подстригания повреждённых участков, что сразу придаст прическе ухоженный и густой вид.

Уход за кожей головы и термозащита

Здоровье волос напрямую зависит от состояния кожи головы, на которой за лето накапливаются остатки солнцезащитных средств, сухих шампуней, пыли и кожного сала. Для ее очищения следует использовать мягкие шампуни, мыть голову исключительно теплой водой и периодически применять специальные средства для глубокого пилинга.

С наступлением осени, когда сушка феном и горячие укладки становятся регулярными, крайне важно всегда наносить термозащитные средства. Кроме того, эксперты рекомендуют снижать температуру стайлеров, ведь для чувствительных и тонких прядей высокие температуры особенно губительны.

Дополнительный уход за кончиками и определение потребностей

Для поддержания гладкости в течение дня достаточно распределить несколько капель специального масла или сыворотки по самой нижней части длины. Главное правило – начинать с минимального количества средства, чтобы не утяжелить прическу и не создать эффекта жирности.

Чтобы правильно подобрать средства, стоит ориентироваться на конкретные сигналы ваших волос:

Жесткость и сухость : свидетельствуют о недостатке влаги и требуют насыщенных масок и несмываемых флюидов.

: свидетельствуют о недостатке влаги и требуют насыщенных масок и несмываемых флюидов. Повышенная ломкость : требует минимизации контактов с термоприборами и обязательной защиты.

: требует минимизации контактов с термоприборами и обязательной защиты. Дискомфорт или зуд кожи головы : сигнализируют о необходимости перехода на деликатные очищающие средства.

: сигнализируют о необходимости перехода на деликатные очищающие средства. Быстрая потеря объёма: указывает на то, что от тяжелых масляных текстур лучше отказаться в пользу лёгких сывороток.

OBOZ.UA ранее писал о том, как ухаживать за седыми волосами, чтобы они не были сухими и ломкими.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.