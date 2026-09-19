Как вернуть седым волосам мягкость и блеск: есть несколько секретов

Современная мода наконец-то нормализовала седину, и женщины теперь могут с гордостью носить свои натуральные волосы. Впрочем, хотя от необходимости красить волосы каждые несколько недель мы избавились, вопрос правильного ухода за прической остается весьма актуальным.

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Седые пряди, как правило, становятся более сухими и жесткими, волосы делаются непослушными и пушатся. А все это затрудняет их укладку. Как с этим справиться? Главное – понять особенности седых волос и подобрать правильный уход. Как сделать все правильно, рассказало издание Interia Kobieta.

Почему седые волосы становятся более сухими и жесткими

Многие замечают, что с годами меняется не только цвет волос, но и их структура. Седые пряди чаще выглядят пересушенными и плохо укладываются. На это есть две основные причины.

Первая – это потеря меланина, пигмента, который отвечает за цвет и одновременно защищает волосы от ультрафиолета. Из-за этого седые волосы становятся более уязвимыми к солнечным лучам: быстрее теряют влагу, а их структура ослабевает. В результате пряди становятся сухими, жесткими и, к сожалению, ломкими.

Вторая причина заключается в том, что с возрастом волосяные фолликулы вырабатывают меньше кожного сала (себума). Это естественная смазка, которая увлажняет волосы и защищает их от внешних воздействий. Когда себума не хватает, волосы легко пересушиваются и теряют мягкость.

Как ухаживать за седыми волосами, чтобы они не выглядели сухими

Основные задачи ухода за седыми волосами – защита, глубокое увлажнение и разглаживание. И для этого не обязательно покупать самую дорогую косметику, часто достаточно пересмотреть свои повседневные привычки.

Главный враг седых волос – солнце, которое больше всего обезвоживает их. Поэтому перед выходом на улицу стоит использовать средства с UV-фильтрами или просто надевать шляпу или панаму.

Еще один разрушительный фактор – высокая температура при укладке. Горячий фен, утюжок или плойка делают седые пряди ломкими. Если вы не можете дать волосам высохнуть естественным путем, обязательно защищайте их: уменьшайте температуру на фене и наносите термозащиту.

Важно правильно мыть голову. Шампунь всегда подбирают под тип кожи головы, а не по состоянию самих волос, и во время мытья его массажными движениями наносят именно на кожу, а не втирают по всей длине.

После мытья обязательно используйте бальзам или кондиционер, а один или два раза в неделю – питательную или восстанавливающую маску. Когда волосы высохнут, кончики следует защитить маслом или силиконовой сывороткой. Это создаст барьер от вредного воздействия окружающей среды.

На внешний вид волос сильно влияет и образ жизни. Следите за сбалансированным питанием, богатым витаминами и минералами, пейте достаточно воды и высыпайтесь – это поддержит волосяные луковицы изнутри.

Какие ингредиенты нужны седым волосам

В уходе за седыми волосами отлично работают средства, разработанные для сухих или вьющихся волос. Ищите увлажняющие маски и кондиционеры с глицерином, пантенолом или гликолями. Также лучше выбирать мягкие средства без агрессивной химии и SLS, которые могут еще больше сушить волосы.

Не менее важны и эмоленты – то есть различные масла. Особое внимание обратите на следующие:

жожоба;

кокосовое;

аргановое.

Они помогают запечатать чешуйки волоса и удержать влагу внутри, защищая его от внешних факторов.

Что касается протеинов, они могут быть полезны для ломких волос. Но с ними стоит знать меру: избыток белка делает седину ещё более жёсткой и грубой.

Кроме того, седые волосы иногда приобретают желтоватый оттенок – из-за жесткой воды, выхлопных газов или даже табачного дыма. Чтобы вернуть им чистый серебристый цвет, время от времени стоит использовать специальные шампуни с фиолетовым пигментом, которые нейтрализуют желтизну.

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