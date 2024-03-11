Как сохранить прическу, надевая тесную одежду: гениальный лайфхак

У каждой девушки случались моменты, когда, одевая тесную одежду, приходилось жертвовать безупречной прической или макияжем. Свитера, водолазки – все это может испортить результат тщательной подготовки к выходу в люди.

Для того чтобы женщины, которые тратят свое драгоценное время на укладку волос, больше не сталкивались с этой проблемой, инфлюэнсер поделилась гениальным лайфхаком в социальной сети TikTok. Читайте дальше, чтобы не бояться переодеваться после того, как прихорошились.

Если вы решили переодеться уже после того, как сделали прическу и макияж, одежда может не только оставить на волосах изломы и испортить кудри, но и испачкаться тональным кремом. Это все может испортить не только ваш образ, но и настроение.

Но не торопитесь огорчаться, ведь существует гениальный лайфхак, который поможет вам сохранить свой внешний вид идеальным, даже одевая тесную одежду.

Для начала вам нужно найти платок или шарф из атласа. Далее все, что нужно сделать, это осторожно положить ткань на голову так, чтобы она прикрыла прическу, лицо и натянуть узкий свитер или кофточку сверху.

Атласный материал имеет гладкую текстуру, которая не спутает волосы, убавит трение и не позволит одежде испортить укладку. Ваша водолазка или свитер просто будет скользить по атласу, не затрагивая волосы.

Кроме того, платок прикроет ваше лицо и помешает тональному крему или помаде запачкать наряд.

Если у вас нет атласного шарфа или платка, можно использовать любую гладкую ткань, например шелк или сатин.

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