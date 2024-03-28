Как сохранить макияж устойчивым даже в влажную погоду: как работает метод 'наоборот'

В переменную весеннюю погоду, когда либо идет дождь, либо настолько жарко, что мы начинаем потеть, наш макияж переживает не самые лучшие времена. Тушь растекается, тени собираются в складках век, а тон буквально начинает сползать с лица.

Ни для кого не секрет, что влажность – враг стойкого макияжа. Однако Glam поделился необычным методом нанесения косметики, который позволит вам иметь безупречный макияж даже в самую влажную погоду.

Этот гениальный лайфхак используют даже профессиональные визажисты, когда наносят сценический грим на актеров или танцоров, потому что во время активных движений, да еще в тесных павильонах, им требуется максимально прочное покрытие.

Метод нанесения макияжа "наоборот"

На самом деле суть этого метода заключается именно в том, о чем вы подумали. Действительно, придется делать макияж в обратном направлении.

Увлажнение

Для начала, если у вас жирная кожа, протрите ее салфеткой, чтобы удалить излишки кожного жира. Затем нанесите легкий увлажняющий крем, который кожа быстро поглотит. Идеально подойдет, например, гель или нежирный лосьон, не забивающий поры.

Пудра

Когда крем исчезнет с вашего лица, нанесите на него обычную пудру. Особое внимание уделите участкам, которые подвержены жирности.

Фиксирующий спрей

После пудры не помешает использовать фиксирующий спрей. Распылите его на все лицо, но так же как и с пудрой, сосредоточьтесь на зонах, склонных к жирности.

Праймер

Чтобы закрепить результат, вы можете использовать праймер. Нанесите его на участки лица, подверженные нежелательному блеску.

Тональный крем

Завершающим этапом обратного макияжа, как ни странно, является нанесение тонального основания. Нанесите его тонким слоем, и вы будете готовы к любым условиям.

Однако перед тем, как использовать этот лайфхак, необходимо определить тип вашей кожи. Если у вас она сухая, то, вероятно, метод "наоборот" может не дать желаемого результата.

Растрескивание или отслоение являются реальными проблемами, которые могут возникнуть при использовании этого лайфхака. Однако если на улице очень влажно или жарко, вы все равно можете его попробовать.

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