Как сочетать одежду летом: четыре стильных комбинации цветов

Если вам хочется экспериментов с одеждой этим летом, эксперты моды советуют начинать не с резких изменений в фасонах, а попробовать неожиданные сочетания цветов. Именно в этом сезоне нет какого-то одного наиболее популярного оттенка, поэтому подобные эксперименты сейчас являются одним из главных трендов.

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Модные инфлюенсеры уже начали смешивать краски в своих образах, интерьерах и даже в еде. Самые интересные их решения собрали редакторы издания Who What Wear. Они выделили четыре сочетания, которые выглядят ярко и смело, но при этом носибельно.

Цвет сливочного масла + яркий красный

Красный – это мощный, смелый и всегда акцентный цвет. Поэтому он будет уместно смотреться с чем-то контрастным, нежным и светлыми. Сочетайте его с одним из самых популярных оттенков этого лета – пастельным желтым, который еще называют цветом сливочного масла.

Яркий красный + лазурный

Если вы хотите сбалансировать смелость красного с другим ярким цветом, обратите внимание на лазурные оттенки синего. Такое сочетание выглядит необычно и очень радостно. Красный в паре с синим работает всегда, ведь оба являются основными цветами. Но этим летом отдавайте предпочтение более свежей лазури, а не оттенкам, которые можно назвать базовыми.

Мятный зеленый + бордо

Кто бы мог подумать, что нежный и свежий мятно-зеленый так удачно сочетается с насыщенным и темным цветом бордо. Второй больше ассоциируется с холодным сезоном, но этим летом возможны любые эксперименты. Поэтому добавьте ему немножко прохлады, соединив с мятным и получите интересную цветовую пару.

Темно-коричневый + шартрез зеленый

Яркий и насыщенный травяной цвет шартрез прекрасно балансируется шоколадными оттенками. Вместе они создают идеальную пару с противоположными характерами. Именно поэтому это сочетание будет привлекать внимание, но не станет при этом чрезмерно бросаться в глаза. То, что надо, для интересного ежедневного образа.

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