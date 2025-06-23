Как сделать образ стильным: хитовые аксессуары лета-2025

Даже самый простой образ можно превратить в яркий и стильный с помощью аксессуаров. Главный трюк заключается в том, чтобы выбирать модные украшения, очки и стильные безделушки. Так вы точно будете иметь трендовый вид.

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Какие именно аксессуары будут самыми модными летом 2025 года, рассказало издание Who What Wear. Оно собрало семь мелочей, которые сейчас находятся на пике популярности. И поделилось, как их правильно стилизовать.

Гремучие браслеты

В этом сезоне в тренде большие браслеты из недорогих материалов, таких как пластик или дерево. Они сразу привлекают внимание и их рекомендуют носить по несколько штук. Не только для создания акцента в образе, но и для звука. Гремите ими, как будто вы танцуете фламенко.

"Деревенские" платки

Стиль коттеджкор завоевывает мир. Это не значит, что вам нужно в точности воспроизводить образы крестьянок – одеваться в цветастые платья свободного кроя или заплетать косы. Ограничьтесь головным платком с сочетанием винтажной кружевной отделки и вязания крючком. Они имеют нежный вид и вписываются почти в каждый стиль одежды.

Винтажные солнцезащитные очки

Очки от солнца должны создавать настоящий голливудский шик в этом сезоне. Думайте об образах Глории Свенсон в "Бульваре Сансет" и Одри Хепберн из "Завтрака у Тиффани". Форма оправы должна быть классической, но при этом не слишком скучной.

Плетеные сумки

Еще одно проявление стиля коттеджкор этим летом – это плетеные сумки. Не обязательно выбирать сумку из соломки. Существуют модели из кожи, текстиля и других материалов. Сумка должна быть структурированной, но мягкой и вмещать немало вещей.

Металлические украшения

Металлические подвески на шею с длинным шнурком – настоящий хит этого лета. Выбирайте элегантные серебристые или шикарные золотистые украшения, но постарайтесь найти что-то комфортно тяжелое, чтобы даже визуально ощущался вес металла. В тренде минималистичные, но не скучные украшения, которые привлекают внимание, не будучи кричащими.

Вьетнамки

Некоторые называют этот тренд противоречивым, ведь не всем вьетнамки в городе кажутся уместными. Однако найдите более сдержанную модель, которая не напоминает о пляже, и вы увидите, как изменится ваш образ.

Украшения на аксессуарах

Горячий тренд этого лета – это украшения на аксессуарах. Брелки на сумках, бусины на оправах очков, дополнительные цепочки и подвески на бижутерии. Почувствуйте себя рождественской елкой в июле – сейчас это модно.

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