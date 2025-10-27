Как смыть водостойкую тушь и не повредить ресницы: советы

Водостойкая тушь создана, чтобы выдержать любые испытания: дождь, жару, тренировки или даже слезы. Она добавляет объема, длины и густоты так же эффективно, как и обычная тушь, но имеет главное преимущество – стойкость.

Однако именно эта стойкость делает ее снятие более сложным. Если делать это неправильно, можно повредить ресницы или раздражить кожу вокруг глаз. Эксперты рассказали, как правильно смывать водостойкую тушь.

Что такое водостойкая тушь

Основное отличие таких формул – наличие восков и силиконов, которые создают защитный барьер, не пропускают воду и предотвращают размазывание пигмента.

Часто в состав также входят масляные компоненты, которые образуют на ресницах тонкую пленку, устойчивую к влаге. Именно благодаря этим ингредиентам тушь остается на месте даже после купания или тренировки.

Как правильно смывать водостойкую тушь

Обычная вода или гель для очищения не справятся со стойкой формулой. Для эффективного и безопасного снятия нужно использовать специальное средство для демакияжа.

Выберите правильный продукт

Мицеллярная вода – самый нежный вариант для чувствительной кожи вокруг глаз.

Двухфазные средства (с водой и маслом) – идеальны для густой или многослойной туши.

Масла или бальзамы для снятия макияжа хорошо растворяют воск, но требуют осторожности, чтобы не попали в глаза.

Избегайте агрессивных очистителей и спиртовых лосьонов – они сушат кожу и ослабляют ресницы.

Увлажните ватный диск

Обильно смочите ватный диск выбранным средством и приложите к закрытому веку. Не трите. Просто прижмите и оставьте на 10–15 секунд, чтобы тушь растворилась.

Смывайте осторожно

После того как пигмент размягчился, легкими движениями проведите ватным диском по направлению от основания ресниц к кончикам. Если есть остатки туши – пройдитесь ватной палочкой, смоченной мицеллярной водой, чтобы аккуратно убрать все до конца.

Ухаживайте за ресницами

После снятия туши промойте глаза водой, высушите мягким полотенцем и нанесите масло для роста ресниц – касторовое, миндальное или аргановое. Это поможет укрепить волоски и предотвратить ломкость.

Совет от экспертов

Если вы часто пользуетесь водостойкой тушью, дайте ресницам "отдохнуть" несколько дней в неделю. А еще лучше – используйте стойкую формулу только для особых случаев: отдыха на море, свадеб, выступлений или тренировок.

