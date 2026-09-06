Как скрыть седину: профессиональные советы

Появление седины обычно вызывает массу вопросов: что делать, если вы еще не готовы к полному ее закрашиванию? А еще, как организовать простой домашний уход за седыми волосами, который не потребует больших усилий?

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Эксперты в области парикмахерского искусства настаивают: стойкая краска – далеко не единственный выход из ситуации. Существует множество способов смягчить, затушевать или приглушить седину, не бегая в салон каждые четыре недели. Издание GMA обратилось к профессионалам за советом, как работать с сединой, чтобы получить безупречный результат.

Полное окрашивание против маскировки седины

Прежде чем записываться на окрашивание, поинтересуйтесь так называемым маскированием седины. Полное покрытие означает нанесение такого количества пигмента, чтобы белые или серебристые пряди полностью исчезли, слившись в один сплошной тон. Маскировка действует мягче: она придает оттенок и глубину вокруг седины, благодаря чему она воспринимается скорее как светлые пряди или мелирование.

Тем, у кого только начинает появляться седина, парикмахеры советуют начинать именно с маскировки. Классическое закрашивание требует обновления корней примерно раз в четыре недели, тогда как техники маскировки позволяют растянуть перерывы между визитами к мастеру до 8-12 недель. К тому же, вы всегда сможете легко перейти от маскирующих техник к плотному окрашиванию. А вот обратный процесс потребует гораздо больше времени, усилий и средств.

Тонирование

Один из самых простых салонных вариантов для тех, кто не готов к стойким краскам, – это безамиачный глосс или глейз (полуперманентное тонирование). Вместо того чтобы кардинально менять ваш натуральный цвет, такое средство лишь обволакивает волосы пигментом, смягчает вид седины и придает блеск. Продукты этого типа обычно вымываются постепенно в течение 4-6 недель, не оставляя четкой границы между отросшими корнями и окрашенной длиной. Чтобы добиться максимального результата, попросите мастера подобрать оттенок, максимально приближенный к вашему натуральному цвету.

Темные пряди (лоулайтс)

Несмотря на то, что седина – это полностью обесцвеченные и очень светлые волосы, скрыть ее поможет не осветление, а техника лоулайтс, которая работает с более темными красками. Продуманное добавление легких более темных прядей на макушке, вдоль линии роста волос и пробора разбивает сплошные серебристые пряди, создавая эффект объема вместо сплошной седины. Глаз воспринимает это как игру цвета и текстуры, а не как седину.

Спреи и пудры для корней

Если седина проявляется в основном на проборе или висках, окрашивать все волосы вообще нет необходимости. Временные спреи для корней, пудры, карандаши и туши помогут скрыть как отдельные седые волоски, так и более обширные участки, и средство будет действовать вплоть до следующего мытья головы.

Если поседевшая зона достаточно широкая, например, широкий пробор или линия роста волос, особенно на темных или русых волосах, воспользуйтесь спреем. Пудры обеспечивают более точное нанесение и выглядят максимально естественно на висках или тонких волосах, а карандаши и туши удобны для точечного маскирования отдельных волосков.

Полустойкое окрашивание

Домашние глянцы и тонирующие кондиционеры занимают промежуточное место между временным маскированием и салонным окрашиванием. Вместо того чтобы полностью перекрывать седину, эти средства освежают общий тон, устраняют нежелательную желтизну и делают переход от натурального цвета к серебристым прядям менее заметным. Они станут отличным выбором для тех, кто хочет, чтобы седина выглядела ухоженной, но не стремится полностью ее скрыть.

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