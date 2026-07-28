Как скрыть отросшие корни без окрашивания: быстрые способы

Иногда визита к колористу приходится ждать значительно дольше, чем следовало бы. Особенно остро это ощущается, когда разница между окрашенными и натуральными волосами очень заметна. В такие моменты возникает необходимость замаскировать отросшие корни.

Видео дня

К счастью, проверенных способов сделать это существует немало. Издание Marie Claire собрало шесть методов, проверенных экспертами.

Используйте сухой шампунь на корнях

Это отличный способ визуально скрыть темные корни, поскольку белая пудра часто немного осветляет волосы. Кроме того, этот продукт поможет дольше сохранить свежесть укладки.

Выбирайте прически, создающие объем и текстуру

Лучше всего для маскировки отросших корней подходят укладки, призванные подчеркнуть переходы цвета. Идеально подойдет все, что предполагает плетение и скручивание – например, косы или жгуты. Для коротких волос можно попробовать заплести косу вдоль линии роста, чтобы убрать пряди с лица и смешать корни с основной длиной. Для более длинных волос подойдет вариант с закручиванием прядей в направлении от лица с фиксацией на затылке. Такие жгуты работают как ободок, позволяя оставить остальные волосы распущенными. Отличным выбором также станут косы в крестьянском стиле.

Меняйте пробор

Когда волосы ежедневно укладывать одинаково, они становятся более плоскими, из-за чего корни кажутся темнее, чем они есть на самом деле. Если изменить направление пробора или сделать его немного небрежным, резкая граница отростания станет гораздо менее заметной.

Используйте консилер для корней

Специальный спрей-консилер для тонирования корней легко наносится именно на те участки, где это необходимо. К тому же он надежно держится на волосах вплоть до следующего мытья головы.

Создавайте эффект пляжных волн

Добавить пышности у корней можно с помощью текстурирующей пудры или спрея для объема. После чего стоит пройтись плойкой среднего диаметра по кончикам, создавая лёгкую небрежную волну. Сочетание объема у корней и текстурных волн по длине прекрасно маскирует незапланированное омбре.

Питайте волосяные луковицы аргановым маслом

Аргановое масло стимулирует клетки, отвечающие за выработку меланина – белка, который обеспечивает естественный цвет волос. Оно также содержит ненасыщенные жирные кислоты омега-3 и 9, которые укрепляют и увлажняют пряди, предотвращая преждевременное появление седины или изменение текстуры волос. Масло увлажняет, не утяжеляя волосы, благодаря чему улучшается не только внешний вид цвета, но и сама структура волос. Для достижения эффекта достаточно ежедневно перед укладкой наносить каплю размером с монету на влажные волосы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие прически лучше всего сочетаются с челкой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.