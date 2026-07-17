Какие прически с челкой выглядят наиболее выигрышно: топ-5 идей

Чёлка-шторка прекрасно сочетается с длинными волосами, хвостом, высоким пучком, полусобранной прической и удлиненным бобом. Она смягчает черты лица, придает волосам динамику и помогает сделать даже самую простую прическу более интересной.

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Челка-шторка не требует сложной укладки, подходит ко многим формам лица и легко меняет привычный образ, говорят эксперты. Передние пряди создают легкое обрамление лица и плавно переходят в основную длину волос.

Классический хвост

Связанные в хвост волосы – практичный вариант на каждый день, однако такая прическа иногда кажется слишком простой. Челка-шторка сразу делает ее более интересной, хотя сама укладка почти не меняется.

Пока основная часть волос собрана сзади, передние пряди свободно ниспадают у лица. Благодаря этому прическа выглядит более непринуждённо, женственно и современно, чем обычный гладкий хвост.

Длинные волосы

Длинные волосы могут быть очень красивыми, но иногда им не хватает динамики и выразительности. Челка-шторка станет удачным решением для тех, кто не хочет отказываться от длины, но стремится измеенить причёску.

Она придает лицу более выразительный контур и создает мягкую оправу. Волосы свободно ложатся у щек, поэтому образ не кажется слишком строгим. Даже прямые и тонкие пряди благодаря такой челке приобретают больше движения и структуры.

Высокий пучок

Высокий пучок удобен и не требует много времени, однако иногда может чрезмерно открывать лицо и казаться строгим. Челка-шторка помогает смягчить прическу и сделать ее более сбалансированной.

Свободные передние пряди добавляют легкости и не дают прическе стать слишком гладкой. Это удобный вариант для дней, когда времени мало, но хочется выглядеть опрятно и в то же время непринужденно.

Полусобранные волосы

Такие прически подойдут тем, кто хочет убрать волосы с лица, но не желает полностью их собирать. Челка-шторка естественным образом сочетает в себе оба варианта.

Передние пряди делают прическу завершённой, мягкой и гармоничной. Такой вариант уместен, когда хочется создать продуманный образ, который при этом не будет казаться слишком сложным или тщательно уложенным.

Удлиненный боб

Удлиненный боб – популярная и вневременная прическа, которая порой может казаться слишком сдержанной. Челка-шторка снимает эту строгость, смягчает черты лица и придаёт образу непринуждённость.

Особенно удачно такое сочетание смотрится, когда волосы лежат свободно и не уложены идеально. Именно легкая небрежность делает прическу современной.

Как уложить челку-шторку за несколько минут

Сначала челку нужно слегка увлажнить. Затем следует сделать свободный пробор посередине и высушить пряди феном, направляя их влево и вправо от лица. Удобнее всего использовать для этого небольшую круглую щетку.

Не стоит пытаться уложить каждый волосок идеально. Легкая небрежность помогает сохранить естественный вид челки.

Когда волосы высохнут, кончики передних прядей можно слегка подкрутить внутрь или наружу с помощью выпрямителя. Важно не создавать выраженный завиток, а лишь придать волосам движение.

В завершение достаточно нанести немного лака или текстурирующего спрея. Средства должно быть немного, чтобы пряди оставались подвижными и не казались жесткими.

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