Как скрыть на фото второй подбородок: простой лайфхак с макияжем

Современные стандарты красоты, требующие от женщин выглядеть безупречно, заставляют придумывать все новые способы, чтобы скрыть так называемые недостатки. Еще большее давление общества усиливается в социальных сетях, где люди чувствуют безнаказанность и могут в любой момент написать некорректный комментарий.

Все люди хотят выглядеть на фото и видео лучше, но часто неудачный ракурс или освещение могут подчеркнуть то, что вы хотели бы скрыть. Поэтому инфлюэнсер и эксперт по макияжу Кортни Воршем в Instagram Reels поделилась простым, но действенным лайфхаком по макияжу, который поможет вам избавиться от второго подбородка.

Второй подбородок может возникнуть по многим причинам, например из-за генетики, набора веса или неправильной осанки. В этой особенности человеческого организма нет ничего страшного, но если вам она зрительно не нравится, есть способ ее скрыть.

После того, как Кортни Воршем получила ряд неприятных комментариев в свой адрес в социальных сетях, она решила записать видео и показать женщинам, как делает контуринг, чтобы убрать второй подбородок.

Сначала инфлюэнсерка села таким образом, чтобы ее второй подбородок был явно выражен. После этого она взяла стик для контуринга и провела им по границе между подбородком и жировой прослойкой под ним, подчеркивая контур своего лица.

После этого Воршем сначала растушевала продукт с помощью плотной кисточки от правого до левого уха, а затем взяла спонжик, чтобы сгладить все переходы между контуром и кожей.

Таким образом, этот лайфхак визуально очень подтянул лицо инфлюэнсерки. В сочетании с основным макияжем контуринг лица смотрится просто идеально.

Этот метод можно использовать во время фотосессии или съемки видео. Однако не зацикливайтесь на своих недостатках. Акцентируйте внимание в первую очередь на преимуществах, будьте искренними и не обращайте внимания на анонимных комментаторов, демонстрирующих свою злобу в социальных сетях.

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