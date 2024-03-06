Необычный лайфхак для макияжа поможет выглядеть моложе: в чем суть

В современном мире возраст – это лишь цифра, но все равно каждая женщина хочет сохранить свою красоту и молодость как можно дольше. К счастью, существует множество способов зрительно сбросить несколько лет с помощью правильного макияжа.

Некоторые лайфхаки могут показаться странными, но, несмотря на это, быть невероятно эффективными. Инфлюэнсер из TikTok поделилась одним из таких необычных методов нанесения макияжа, который непременно сделает вас визуально моложе.

Суть лайфхака состоит в том, чтобы сделать контуринг перед нанесением основного тона. Это может смотреться бессмысленно на первых этапах макияжа, но результат непременно вас поразит.

Автор этого метода рассказала, что после того, как она его использовала, впервые в жизни люди прямо на улице делали комплименты ее макияжу.

"Итак, вчера я впервые накрасилась, и когда я пошла на пробежку, два человека сказали мне о том, как хорошо выглядит мой макияж. Такого никогда не случалось", – сказала она.

Праймер или увлажняющий крем

Сначала нанесите на кожу праймер или крем, чтобы увлажнить ее и подготовить к нанесению макияжа.

Контуринг

Нарисуйте небольшие пятна с помощью средства для контурирования лица, как показано на фото.

Сейчас это выглядит странно, но нужно пройти все этапы, чтобы получить хороший результат.

Растушевка

Для растушевки можно взять кисточку или спонжик. Главное не трите ими по лицу, а используйте похлопывающие движения.

Румяна

Инфлюэнсер использует очень пигментированные румяна и растушевывает их чистой кисточкой. Не волнуйтесь, если после этого шага вы будете выглядеть слишком розовыми. Следующие этапы макияжа это исправят.

Консиллер

Нанесите консилер под глаза, под скулы, между бровей и растушуйте.

Тон

Теперь завершающий этап макияжа, который на глазах сделает вас моложе. Нанесите немного вашего тонального крема на руку или палитру. Наберите средство на влажный спонжик и осторожно нанесите тон на все лицо.

Также вы можете нанести немного хайлайтера, чтобы сиять.

Благодаря этому простому лайфхаку ваше лицо будет выглядеть более подтянутым, свежим и молодым.

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