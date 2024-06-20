Как сделать трендовый макияж 'закат солнца': пошаговая инструкция

В настоящее время в тренде максимально натуральный макияж и сияющая кожа. Контуринг и многослойное нанесение тональных средств ушли в прошлое. Стильный макияж глаз с условным названием "закат солнца" в последние годы приобрел значительную популярность. Сегодня все стремятся к более смелому, выразительному виду, и яркие цвета заката идеально воплощают это желание.

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Смысл этого тренда состоит также в его универсальности. Можно подобрать либо насыщенные яркие оттенки, либо создать нежный образ с помощью палитры. Визажисты рассказали, как сделать макияж "закат".

Шаг 1: подготовка

Начните с безупречного основания. Нанесите праймер для теней на веки. Это действует как волшебный щит, гарантируя, что ваши оттенки заката будут оставаться яркими и не будут скатываться в течение длительного времени.

Шаг 2: создайте свою базу

Для плавного перехода осторожно проведите по всему веку нейтральным или светло-персиковым оттенком. Это создает пустое полотно для активации ярких цветов заката.

Шаг 3: палитра оттенков

Теперь дайте свободу своему творчеству. Нанесите яркие оранжевые тени на внешний уголок век, мягко растушевывая их к центру. Затем нанесите теплый розовый оттенок посередине, плавно сливая его с оранжевым, чтобы создать привлекательный эффект омбре. В конце добавьте мерцающих золотых блесток во внутренние уголки глаз.

Шаг 4: этап хайлайтера

Добавьте хайлайтер, чтобы получить гладкий и стойкий бархатный эффект. Хайлайтер или светлый мерцающий оттенок следует нанести на надбровную кость и внутренний угол глаз. Это придает нотку яркости и глубины, еще больше усиливая красоту цветов, навеянных закатом.

Шаг 5: последние штрихи

Для четкого вида нанесите черную или коричневую подводку на линию верхних ресниц. И дополните образ несколькими мазками туши, чтобы удлинить ресницы и придать им объем.

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