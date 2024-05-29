Праздничный макияж летом: какой выбрать и как сохранить на весь день

Традиционно лето является сезоном празднований – помолвки и свадьбы, крестины и новоселья, а также другие торжества люди предпочитают отмечать, когда на улице тепло и можно наслаждаться погодой. Но при этом возникает необходимость создать макияж, который выдержит жару, танцы под открытым небом и при этом будет отлично смотреться на фотографиях, залитых солнечным светом.

Визажисты утверждают, что это вполне возможно. Они дали несколько советов, как достичь нужного эффекта. OBOZ.UA собрал их рекомендации.

Откажитесь от основы в пользу консилера

Чтобы обеспечить настоящую стойкость макияжа, визажисты рекомендуют отказаться от тонального крема, а точечно воспользоваться консилером в тех местах, где он действительно нужен. Остальная кожа пусть дышит свободно. Для скульптурирования воспользуйтесь кремовым бронзатором и румянами – они лучше работают в теплую погоду, если положить их на только что увлажненную кожу.

Создайте эффект загара

Этот лайфхак нуждается в определенной смелости, ведь смешать бронзатор с румянами рискнет не каждая. Однако использование такого сочетания продуктов позволит создать мягкий эффект "солнечного поцелуя" и иллюзию загара, даже если вы тщательно оберегаете себя от солнца.

Выбирайте многофункциональные продукты

Чтобы держать свой макияж в порядке, вам придется взять с собой на праздник некоторые продукты. Если вы не хотите таскать за собой целую косметичку, выбирайте продукты, которые можно использовать для разных целей. К примеру, жидкую помаду, которую можно использовать и для нанесения на губы, и вместо румян, а иногда и даже вместо теней. Заодно это поможет вам без труда получить цельный монохромный образ, а это сейчас очень популярный тренд.

Позаботьтесь о фиксации

Жара и активные развлечения на воздухе могут быстро разрушить ваш макияж, поэтому его надежная фиксация – ключ к безупречному виду. Поэтому перед нанесением косметики не забудьте воспользоваться праймером, закрепляйте продукты специальной пудрой и позаботьтесь о том, чтобы иметь под рукой спрей для закрепления. Также отдавайте предпочтение стойким помадам и нечувствительной к воде туши, ведь на праздниках часто бывают трогательные моменты, заставляющие нас плакать.

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