Как сделать потрясающий макияж глаз: уловки профессионалов

Ни один элемент макияжа не придает образу в целом такой выразительности, как макияж глаз. Мы всегда подсознательно ищем взглядом взгляд, и вот почему так важно знать уловки мейкапа, которые подчеркнут глаза наилучшим образом.

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Визажисты знают несколько довольно простых в выполнении приемов, которые помогут добиться такого эффекта. OBOZ.UA изучил их секреты.

Идеальная форма бровей

Вы можете не красить глаза вообще, если у вас хорошо оформлены и окрашены брови. Это удивительно, но именно они, а не ресницы, выделяют взгляд максимально эффективно. Поэтому узнайте, какая форма арки лучше подходит именно вам, и поддерживайте ее постоянно. Используйте качественный карандаш или пудру для бровей, чтобы заполнить участки без волосков. И всегда закрепляйте волоски с помощью прозрачного геля сильной фиксации. Также можно сделать салонную окраску и ламинирование бровей, чтобы свести домашний уход за ними к минимуму.

Завивка ресниц

Просто подкрутив ресницы вы можете мгновенно широко раскрыть глаза и сделать взгляд свежим и ярким. Используйте щипцы для завивки ресниц. Зажмите ими волоски у корней и аккуратно подкрутите их вверх. Для лучшего эффекта щипцы можно предварительно разогреть. Но проследите, чтобы они не были слишком горячими.

Закрепить эффект может правильно подобранная тушь. Она должна подкручивать и хорошо разделять волоски, а также не осыпаться. Также можно использовать праймер для ресниц, который закрепит сформированный изгиб, сделает ресницы более объемными и поможет более равномерно нанести основной продукт.

Использование пудры для закрепления

Это может казаться неочевидным, но пудра для закрепления макияжа хорошо работает и с продуктами для глаз. Нанесите подводку и тени, а затем сверху легко приложите пуховку с небольшим количеством пудры. Это поможет закрепить продукты на месте, предотвратить их размазывание и скатывание. Еще более эффективной будет пудра, если под декоративные продукты вы положите немного праймера для век.

Раньше OBOZ.UA рассказывал, как снять макияж, если под рукой нет специального средства – некоторые методы безопасны даже для глаз.

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