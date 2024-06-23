Как снять макияж, если нет специального средства: действенные методы

Необходимость снять макияж подручными средствами может возникнуть по разным причинам. К примеру, в доступе просто нет нужного продукта или вы стремитесь использовать полностью натуральные составы.

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Какой бы ни была причина, визажисты убеждают – немало природных масел и не только могут помочь очистить лицо. OBOZ.UA рассказывает о наиболее действенных и при этом полезных средствах.

Оливковое масло

Один из лучших растительных жиров для кулинарии является при этом прекрасным косметическим средством. Оливковое масло содержит витамины А, В, Е, D, К, обладает увлажняющими свойствами и смягчает кожу. К тому же продукт настолько мягок по своему действию, что им можно снимать макияж даже с глаз.

Чтобы воспользоваться оливковым маслом, смочите ватный диск небольшим количеством воды, затем нанесите на него несколько капель средства. Проведите этим диском по векам, чтобы снять всю косметику, включая тушь.

Кокосовое масло

Этот продукт является основой многих косметических средств и считается одним из наиболее ценных натуральных ингредиентов. Кокосовое масло растворяет грязь и остатки макияжа, удаляя их без следа.

Однако имейте в виду, что это средство лучше подходит людям с сухой кожей, а не жирной или склонной к прыщам. К тому же, после использования кокосовое масло нужно смыть водой.

Масло жожоба

Если говорить о ценных косметических маслах, то жожоба удерживает здесь пальму первенства. Как средство для снятия макияжа, оно очень эффективно, ведь растворяет не только продукты с любой формулой, но и полностью удаляет другие загрязнения, не влияя на естественный жировой баланс кожи.

Масло жожоба не производит комедогенного действия, поэтому подойдет даже чувствительной коже. После применения его можно оставить, если вы использовали совсем немного продукта. Если же оно ощущается на лице, излишек можно снять бумажным полотенцем.

Смесь масла с содой

Если вы используете очень стойкое тональное средство на основе силикона, силы растительного масла вам не хватит, чтобы полностью смыть его с кожи. Поэтому просто добавьте к жировой основе щепотку пищевой соды. Она будет действовать как мягкий абразив, который устранит частицы силикона. Но не используйте эту смесь в зоне вокруг глаз. Остатки этого средства нужно смыть водой.

Мицеллярная вода

Если у вас под рукой есть мицеллярка, воспользуйтесь ею, чтобы убрать макияж с кожи. Формула продукта представляет собой масло, растворенное маленькими пузырьками в воде. Нанесите его на лицо, дайте время подействовать и сотрите остатки мейка. Напоследок умойтесь водой.

Алоэ вера

Сок этого растения успокаивающе действует на кожу и не раздражает даже очень чувствительные лица. Силы средства хватит на то, чтобы снять легкий неводостойкий макияж. Нанесите небольшое количество геля алоэ вера на ватный диск или кончики пальцев и аккуратно помассируйте лицо, чтобы снять косметику. Напоследок умойтесь водой.

Гамамелис

Гамамелис – это довольно вязкое средство, поэтому оно лучше подходит для жирной кожи. Нанесите его на лицо, помассируйте его пальцами и снимите салфеткой. После этого умойтесь водой. Если у вас нормальная или сухая кожа, после такого демакияжа вам понадобится увлажняющая сыворотка или крем.

Овсяная мука, вода и мед

Такая смесь будет эффективна даже против очень устойчивых косметических средств. Фактически она является деликатным скрабом, отшелушивающим кожу – ее можно применять именно с этой целью. Чтобы изготовить средство, смешайте четверть стакана теплой воды с таким же объемом овсяной муки, затем добавьте ложку меда и перемешайте все до кремообразной консистенции. Нанесите полученную субстанцию как маску и выдержите в течение 10 минут. Когда начнете ее смывать, совершайте нежные массажные движения, чтобы удалить остатки макияжа.

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