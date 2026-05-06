Как сделать поры на лице менее видимыми: действенные методы

Заметные поры – одна из самых распространенных проблем в уходе за кожей, особенно в Т-зоне: на лбу, носу и подбородке. Полностью убрать поры невозможно, ведь они есть у каждого человека и выполняют важную функцию.

Однако правильно подобранный регулярный уход может сделать их менее заметными. Благодаря какому ежедневному уходу кожа станет чище, ровнее и гладче, рассказало издание Кobieta Interia.

Что такое поры и почему их видно

Поры есть у всех, и они абсолютно необходимы коже. Это маленькие отверстия сальных желез, через которые кожа выводит себум и пот.

Проблема возникает тогда, когда сальные железы работают слишком активно. Избыток себума смешивается с отмершими клетками кожи и загрязнениями, забивает поры и делает их шире и заметнее.

На это могут влиять генетика, гормоны, тип кожи и неправильный уход. Именно поэтому очищение и регулярное отшелушивание имеют такое большое значение.

Двухэтапное очищение лица

Если хочется сделать поры менее видимыми, стоит начать с двухэтапного очищения. Это один из базовых шагов в уходе за кожей с расширенными порами.

Первый этап – демакияж или очищение средством на основе масла. Здесь важен не только сам продукт, но и массаж. Уделите ему не менее 60 секунд, особенно в Т-зоне, где поры обычно наиболее заметны. Такой массаж помогает лучше растворить себум, остатки макияжа, SPF и загрязнения, которые накапливаются в порах.

После этого средство нужно смыть водой и перейти ко второму этапу – основного очищения. Для него подойдет мягкий гель или пенка, которые уберут остатки загрязнений, но не повредят гидролипидный барьер кожи.

Тонизирование и отшелушивание

После умывания стоит использовать тоник. Он помогает вернуть коже комфортное состояние после очищения и подготовить ее к следующим активным компонентам ухода.

Для кожи с заметными порами могут быть полезными средства с компонентами, которые помогают регулировать выработку себума, успокаивать кожу и поддерживать ее ровный вид. В уходе часто используют пантенол, витамин С, растительные экстракты или другие мягкие активные ингредиенты.

Еще один важный шаг – регулярное отшелушивание. Отмершие клетки кожи могут накапливаться на поверхности, смешиваться с себумом и делать поры более заметными. Поэтому мягкий пилинг стоит делать минимум раз в неделю. Важно не переусердствовать: агрессивное скрабирование может раздражить кожу и усугубить ситуацию.

Увлажнение

Многие люди с жирной кожей и расширенными порами боятся увлажняющих кремов. Но это ошибка, потому что обезвоженная кожа может вырабатывать ещё больше себума, пытаясь защититься.

На день лучше выбирать легкие гелевые текстуры. Они быстро впитываются, не перегружают кожу и могут хорошо работать как база под макияж. В составе дневного средства стоит искать ниацинамид, цинк или экстракт зелёного чая. Такие компоненты часто используют в уходе за кожей, склонной к жирности и заметным порам.

На ночь можно выбрать более питательный крем, но он должен быть некомедогенным, то есть не должен забивать поры. Ночной уход должен поддерживать восстановление кожи. Хорошо, если в составе есть церамиды, гиалуроновая кислота или ретинол. При этом ретинол не стоит сочетать в одной рутине с кислотами, чтобы не перегрузить кожу.

