Как сделать по-настоящему завораживающий взгляд: техника, которая навсегда изменит ваш макияж

Макияж – это, прежде всего, пространство для самовыражения. Не следует бездумно гнаться за всеми трендами, лучше выбирать средства и техники нанесения, идеально подходящие для вашего типа кожи и подчеркивающие естественную красоту.

Важнейший акцент в любом макияже идет на глаза. В сети рассказали, как сделать мгновенно завораживающий взгляд. Эта техника навсегда изменит ваш подход к ежедневному макияжу.

Бьюти эксперт Карисса Вамплер поделилась великолепным лайфхаком благодаря которому ее глаза получили привлекательный блеск и невероятную выразительность.

Это довольно простая идея, но Вамплер подчеркнула, что эта техника изменила ее жизнь.

Центральное место в технике занимает цветовой круг, используемый в теории дополнительных цветов.

Сначала определите, какого цвета ваши глаза, и найдите цвет, самый близкий к этому на кругу.

А, найдя, перейдите к цвету прямо напротив. Это именно тот тон, который вам нужен для придания взгляду выразительности.

Выбор может показаться странным, но вы должны доверять процессу.

Вамплер использовала темно-бордовый цвет и нанесла его на внутренний и наружный уголки глаз.

"Мои глаза от природы голубые, но когда я делаю анализ цветового колеса, они становятся невероятно насыщенными", – рассказала специалист.

Девушкам с карими глазами советуют попробовать розовый цвет. Технически он противоположен коричневому, и благодаря этому глаза выглядят такими насыщенными.

Если в глазах есть сочетание карих и зеленых цветов, попробуйте фиолетовый или темно-фиолетовый цвет из палетки.

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