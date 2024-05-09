Как сделать макияж с эффектом 'заката': вирусный лайфхак

В социальных сетях регулярно появляются лайфхаки по макияжу, поражающие людей по всему миру. На этот раз завирусился способ нанесения румян, который создаст эффект "заката".

Автором тренда стала инфлюэнсер и эксперт красоты Алиса Джанай. Читайте дальше, чтобы узнать, как создать невероятный, теплый и сияющий образ.

Видео инфлюэнсерки сейчас уже имеет 8,2 млн просмотров. Пользователи Tik Tok назвали ее способ нанесения румян "ефектом заката" и начали массово распространять его как самый большой тренд летнего макияжа в этом году.

Для того чтобы повторить макияж "заката" понадобится:

Жидкие румяна нескольких оттенков;

Жидкий золотистый хайлайтер.

Способ нанесения

Джанай сначала поставила на своих щеках две точки красных, две точки розовых довольно пигментированных румян и над ними добавила немного хайлайтера, который придаст глубокого золотистого сияния коже.

Следует выбирать продукты одной консистенции, чтобы в дальнейшем их было легче смешивать между собой. Также вы можете использовать румяна любых теплых оттенков и использовать даже более двух цветов.

Далее следует создать градиент. Для этого можно использовать либо плотную кисточку, либо влажный спонжик для макияжа. Сначала растушуйте каждый цвет отдельно, а затем осторожно соедините их.

Этот тренд подходит для любого случая, будь то вечеринка, свидание или просто прогулка с друзьями. Не бойтесь экспериментировать с цветами и техниками нанесения, чтобы найти свой идеальный вариант макияжа с ефектом "заката".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как достичь ровного тона лица, используя идеальный заменитель тонального основания.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.