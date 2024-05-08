Как достичь ровного тона лица: назван идеальный заменитель тональной основы

Идеальный тон лица – необходимое условие качественного макияжа, даже если вы предпочитаете невидимый мейк. Но достичь покрытия, которое буквально превратилось бы во вторую кожу, кажется сложной задачей.

Однако визажисты уверяют, что все не так сложно, если у вас под рукой есть банка хорошего увлажняющего крема. OBOZ.UA собрал их профессиональные советы.

Совет первый: увлажняющий и тональный крем – не разные средства

Переусердствовать с увлажняющим кремом не проблема. Просто дайте ему время впитаться, и ваша кожа будет даже лучше выглядеть. Но если речь идет о тональном средстве, правила меняются. Традиционная база может быть суховатой, поэтому визажисты рекомендуют попробовать СС-крем, содержащий значительную долю увлажняющих компонентов. Такое средство легко ложится более тонким и более ровным слоем.

Выбирая для себя СС крем, нанесите каплю на тыльную сторону ладони, чтобы убедиться, что оттенок и подтон совпадают с вашей кожей. Дайте продукту нагреться от тепла и проследите, как он будет взаимодействовать с текстурой поверхности. По возможности походите время с таким покрытием, чтобы изучить, как оно ведет себя в ежедневном использовании. Только если вас все устраивает, покупайте выбранное средство.

Совет второй: тонирование должно быть этапом увлажнения

Подбирайте себе СС-крем так, чтобы он учитывал особенности вашей кожи и удовлетворял ее потребности. Если у вас в целом более сухая кожа, убедитесь, что формула тонированного крема обеспечивает увлажнение в момент нанесения, а затем помогает удержать влагу в коже. Только в таком случае ваше лицо будет выглядеть наилучшим образом, а кожа получит идеальную текстуру. И не забывайте о защите от ультрафиолета. Если тон не содержит SPF, наносите его отдельно, но ни в коем случае не пропускайте.

Правило третье: меньше – это лучше

Нанося СС-крем на лицо, старайтесь использовать как можно меньше продукта. Только хорошо растушеный крем обеспечит действительно ровное и качественное покрытие. Слишком толстый слой будет высыхать, скатываться и трескаться. Если вам нужно перекрыть какое-нибудь заметное пятно, лучше нанесите на него тонкий слой консилера.

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