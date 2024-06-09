Как сделать макияж, который не растает в летнюю жару: важнейшие советы

Летом во время отдыха, прогулок теплыми вечерами и т.д. хочется выглядеть безупречно, как никогда. Однако жара и повышенная влажность могут плохо повлиять на макияж и испортить ваш образ.

Тушь для ресниц может оставить отпечатки, тональный крем потечь, а тени для век забиться в морщинки и складки. Поэтому The Everygirl поделился советами, следуя которым вы сможете оставаться красивыми при любых условиях.

Праймер

Не стоит пренебрегать праймером, ведь именно он может удержать ваш макияж на месте в течение всего дня. Эксперты советуют выбирать продукт в форме геля или бальзама вместо увлажняющих текстур, чтобы он оставался устойчивым даже в условиях повышенной потливости.

Водостойкая основа

В жару самым лучшим решением станет водостойкий тональный крем. Обычно женщины боятся его использовать, ведь думают, что он сделает кожу слишком сухой, но летом это не проблема.

Ищите стойкие тональные основания, обеспечивающие среднее покрытие и имеющие натуральный атласный финиш. Наносите их с помощью влажного спонжика для макияжа, чтобы получить наилучший результат.

Легкий тональный крем

Большинство водостойких тональных кремов имеют достаточно плотное покрытие, поэтому если вы хотите выглядеть более натурально, то лучше выберите тонированный увлажняющий крем. Он будет почти незаметен на коже, но скроет все мелкие недостатки.

Пудра

Пудра – это отличный инструмент, который помогает дополнительно закрепить косметику на лице. Главное, используйте ее только после того, как нанесете все свои кремовые и редкие средства. Также эксперты рекомендуют припудривать только те участки, которые подвержены жирности.

Водостойкая тушь

Благодаря использованию водостойкой туши вы не столкнетесь с тем, что она поплывет и оставит отпечатки на веках или под глазами.

Кремовые тени

Кремовые или жидкие тени гораздо лучше прилипают к векам и легче растушевуются, чем сухие пудровые. Поэтому в жарких и влажных условиях они будут хорошо держаться на месте и не станут сбиваться в складки кожи.

Помада

Помада обычно сушит губы, потому, вероятно, в жару вы будете чувствовать себя некомфортно. Поэтому вы можете не полностью окрашивать их, а просто нанести небольшое количество продукта на центр губ пальцем, чтобы создать градиент. Таким образом, макияж губ будет выглядеть нежно, естественно и не будет ощущаться на коже.

Фиксирующий спрей

Нельзя говорить о крепком макияже без закрепляющего спрея. Если вы знаете, что вашей косметике придется выдержать целый жаркий день, то не забудьте им воспользоваться.

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