Как сделать макияж "Барби" как у Марго Робби: секреты самого популярного тренда лета 2023. Фото
Актриса Марго Робби задала главный тренд 2023 на все, что касается тематики "Барби" – одежда, маникюр, прически и макияж. Визажисты звезды постарались создать для нее стильный розовый мейкап, который легко повторить.
Акцент в "Барби"-макияже Марго Робби создают румяные и розовые тени. Он подчеркивает натуральность и не требует много усилий, рассказали редакторы сайта Well (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Секреты" макияжа Марго Робби
Звезда на протяжении промо-тура перед премьерой фильма "Барби" много раз появлялась на красных дорожках с разной интерпретацией одного и того же макияжа в розовых тонах.
Визажисты меняли оттенки и акценты, но всегда соблюдали схожие правила. К примеру, губы актрисы были подкрашены не слишком активно, а кожа всегда сияла естественностью. Макияж глаз тоже был легкий, а брови – едва заметными.
Как повторить макияж "Барби"
Чтобы повторить легкий макияж с правильными акцентами, нужно запастись продуктами с розовым пигментом. Главный фактор – сияющая и сконтурированная кожа, как у оригинальной куклы. Нужно забыть о матовом финише и толстом слое тонального средства.
Не следует избегать ярких румян, ведь именно они придадут особый шарм макияжу. Можно выделить нос, щеки и лоб для естественного эффекта.
Розовые тени – важный элемент макияжа "Барби". Отталкиваясь от цвета глаз, нужно подобрать тёплые или холодные оттенки розового.
Губы в таком макияже не стоит делать акцентными, но блеск или нежное сияние будут уместны.
Ранее OBOZREVATEL писал об ошибках в макияже, которые могут состарить на 20 лет. Какой этап в создании мейкапа ни в коем случае нельзя пропускать – подробнее в нашем материале.
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