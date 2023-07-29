Как сделать макияж 'Барби' как у Марго Робби: секреты самого популярного тренда лета 2023. Фото

Актриса Марго Робби задала главный тренд 2023 на все, что касается тематики "Барби" – одежда, маникюр, прически и макияж. Визажисты звезды постарались создать для нее стильный розовый мейкап, который легко повторить.

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Акцент в "Барби"-макияже Марго Робби создают румяные и розовые тени. Он подчеркивает натуральность и не требует много усилий, рассказали редакторы сайта Well (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Секреты" макияжа Марго Робби

Звезда на протяжении промо-тура перед премьерой фильма "Барби" много раз появлялась на красных дорожках с разной интерпретацией одного и того же макияжа в розовых тонах.

Визажисты меняли оттенки и акценты, но всегда соблюдали схожие правила. К примеру, губы актрисы были подкрашены не слишком активно, а кожа всегда сияла естественностью. Макияж глаз тоже был легкий, а брови – едва заметными.

Как повторить макияж "Барби"

Чтобы повторить легкий макияж с правильными акцентами, нужно запастись продуктами с розовым пигментом. Главный фактор – сияющая и сконтурированная кожа, как у оригинальной куклы. Нужно забыть о матовом финише и толстом слое тонального средства.

Не следует избегать ярких румян, ведь именно они придадут особый шарм макияжу. Можно выделить нос, щеки и лоб для естественного эффекта.

Розовые тени – важный элемент макияжа "Барби". Отталкиваясь от цвета глаз, нужно подобрать тёплые или холодные оттенки розового.

Губы в таком макияже не стоит делать акцентными, но блеск или нежное сияние будут уместны.

Ранее OBOZREVATEL писал об ошибках в макияже, которые могут состарить на 20 лет. Какой этап в создании мейкапа ни в коем случае нельзя пропускать – подробнее в нашем материале.

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