Как сделать лицо подтянутым в считанные секунды: трюк с макияжем

Старение – естественный процесс, хотя и хочется отсрочить его как можно дольше. Важно заботиться о коже и корректировать ежедневный макияж в зависимости от возрастных потребностей. С возрастом кожа испытывает обезвоживание, поэтому, прежде всего, стоит позаботиться об увлажняющих средствах.

В сети набирает популярность интересный лайфхак, который в считанные секунды сделает лицо подтянутым. Пригодятся доступные косметические средства.

Макияж с эффектом лифтинга

Эксперт по красоте Меган Андерсон регулярно делится в социальных сетях полезными рекомендациями по макияжу.

Простая техника заняла считанные секунды и мгновенно сделала ее лицо более подтянутым. Андерсон заявила, что теперь она не нуждается в ботоксе или каких-либо других дорогих кремах. Секрет – в правильных зонах нанесения консилера.

Пошаговая инструкция

Прежде всего следует убедиться, что консиллер на несколько тонов светлее вашей тональной основы – это обеспечит эффект лифтинга. Следует нанести консиллер линиями вокруг вокруг рта, над и под губами, во внутреннем и наружном уголках глаза и чуть выше верхушки брови. Затем возьмите косметический спонж и промокните продукт вместо того, чтобы растирать его. Это будет иметь более действенный эффект. Следующий шаг состоит в использовании темного контура. Средства контурирования следует наносить выше, чтобы вытянуть черты лица. Разместите румяна на щеки и завершите образ хайлайтером.

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