Как сделать идеальный макияж губ яркой помадой: пошаговая инструкция

Яркая помада делает любой макияж совершенным. Но, в отличие от нюдовой, она не прощает ошибок нанесения.

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Поэтому многие женщины не решаются попытаться создать образ с сочным цветом губ. А зря. Визажисты говорят, что справиться с яркой помадой не так сложно. Важно правильно создать контур губ и подготовить кожу. OBOZ.UA рассказывает о секретах профессионалов поподробнее.

Отшелушивайте и увлажняйте

Как и вся кожа лица, губы нуждаются в уходе. Но продукты для этой зоны должны быть особенно деликатными. Нежное отшелушение и регулярное увлажнение сделают кожу гладкой и помада ляжет на нее без пятен, сухих зон и видимого шелушения.

Воспользуйтесь силой карандаша

Контур, наведенный карандашом, убережет помаду от растекания. Это правило знают все любители макияжа. Но если вы зарисуете им всю поверхность губ, то нанесенная поверх него помада станет в разы более стойкой. А еще с помощью карандаша можно корректировать контур уже после нанесения помады – это очень удобно и легко делает макияж более аккуратным.

Поработайте над формой губ

Если у вас тонкие губы, наводите контур карандашом естественного оттенка, минимально выходя за естественные линии. Это придаст им дополнительный объем. Начните с того, что обведите арку Купидона на верхней губе и подчеркните нижнюю под ней. Но никогда не прорисовывайте уголки – это будет выглядеть не очень удачно. Затем заполните пространство цветом.

Если у вас полные губы, используйте карандаш для губ от среднего до темного цвета и помаду, которая немного глубже тоном, чем ваш естественный цвет. Не отступайте за естественный предел – это будет выглядеть неопрятно. И помните, что более темный цвет поможет визуально уменьшить губы, а более светлые цвета сделают их крупнее.

Наносите помаду от центра к краям

Нанося помаду, сделайте первый штрих ею в середине губы и постепенно двигайтесь к краям. Так вы сможете лучше контролировать нанесение и избежать ошибок.

Если у вас возникли проблемы с тем, чтобы помада ложилась симметрично по обе стороны от центра, попробуйте нарисовать карандашом для губ букву "X" на арке Купидона. Это послужит ориентиром, чтобы обе стороны были сбалансированы.

Используйте кисточки

Все, что вам действительно нужно для безупречного нанесения помады, – это острый карандаш для губ и помада с тонким кончиком. Однако некоторым удобнее наносить продукт с помощью кисти. И она действительно обеспечивает более точное и равномерное применение. Кроме того держите под рукой консилер и плоскую кисть – они помогут вам выровнять линию, если вы допустите ошибку.

Правильно промокайте избыток

Как только вы закончите покрывать губы помадой и она слегка подсохнет, промокните излишек с помощью салфетки. Сделайте это, осторожно сжав губами бумагу. Не забудьте подчистить уголки. И напоследок воспользуйтесь полупрозрачной пудрой, чтобы закрепить помаду.

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