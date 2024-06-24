Как сделать, чтобы даже самая дешевая помада долго держалась: лайфхак

Помада – это тот продукт для макияжа, который испытывает наибольшее внешнее воздействие, а значит, быстрее всего стирается. В течение дня мы разговариваем, едим, целуем других людей, и потому от помады требуем стойкости. Но как ее добиться?

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Пользовательница сервиса Reddit под ником Ellikilla описала свой способ сделать действительно стойкой даже довольно дешевую помаду. В том числе продукт в стике – именно этот вид стирается быстрее всего.

Весь секрет заключается в методе нанесения помады, создающем эффект "поцелованных губ". В таком случае продукт ложится таким слоем, который кажется сразу слегка потертым. Удивительным образом, так помада держится ощутимо дольше.

Чтобы добиться этого эффекта, продукт нужно наносить не прямо из стика и даже не с помощью кисточки. Помаду для эффекта целованных губ накладывают с помощью пальца.

Потрите стик нужного вам цвета указательным пальцем, чтобы набрать на его подушечку немного продукта. А затем начните наносить помаду на губы, начиная от центра и к краям. Если хотите создать визуально более пухлые губы, немного выйдите за их естественный край. Напоследок мизинцем уберите излишки помады с контура. Также можно обвести губы карандашом подходящего цвета, чтобы создать более четкий контур и уберечь макияж от растекания.

Пользовательница также поделилась двумя дополнительными лайфхаками по использованию помады:

чем сильнее вы будете прижимать палец к губам, ты дольше будет держаться помада;

остатки продукта можно тем же пальцем нанести на скулы и нос, заменив им румяна.

Такой метод нанесения создает более естественный образ. А сама помада держится лучше, даже если вы будете есть и пить накрашенными губами. По словам Ellikilla, лайфхак срабатывает даже с дешевыми помадами, которые не славятся своей стойкостью.

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