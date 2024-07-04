Как сделать идеальное тональное покрытие на лице: поможет необычный предмет

От качества тонального покрытия зависит качество всего макияжа. И инструменты для нанесения основы постоянно усовершенствуются.

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Но обычно они эволюционируют в сторону чего-то более мягкого, что может хорошо растушевывать продукт. Как вдруг в TikTok начали появляться лайфхаки с нанесением тонального крема твердым и прямым металлическим шпателем. OBOZ.UA поинтересовался, как его можно использовать для создания мейка.

Подобные небольшие шпатели используют для разного рода художественных работ. Например, нанесения фактурных мазков на живописные холсты или для создания скульптур. Сейчас под влиянием тренда соцсетей стали появляться инструменты специально для макияжа.

Чтобы воспользоваться шпателем, нужно нанести равномерный слой тонального крема на всю его длину, затем приложить инструмент к коже и плавным движением растянуть продукт по лицу. Блогеры отмечают, каким ровным получается при этом покрытие. Если хорошо натренироваться, не придется даже растушевывать основу с помощью кисти или бьюти-блендера.

Впрочем, блогеры отмечают, что с первого раза трюк может не удаться, даже если вы приобретете специальный шпатель для макияжа – у него небольшой изгиб, чтобы лучше прилегать к лицу. Поэтому придется немного потренироваться.

Прикладывать инструмент нужно под небольшим углом, чтобы распределить крем действительно равномерно. Если прикасаться шпателем к коже под углом 90 градусов, продукт не распределится как следует – останутся видимые края и нанесенная линия будет неравномерной. Также важно научиться накладывать на шпатель именно необходимое количество крема, чтобы он хорошо растянулся и лег тонким слоем.

Одно из главных преимуществ метода нанесения тонального крема шпателем заключается в его гигиеничности. В отличие от кистей и спонжей этот инструмент можно легко мыть после каждого использования и тщательно дезинфицировать.

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