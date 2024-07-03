Как правильно наносить праймер: лайфхаки, которые знают не все

Часто даже при всех усилиях макияж выглядит некачественно: консиллер ложится полосами, а тональный крем начинает скатываться в морщинки. Больше ошибок возникает именно на этапе предварительного нанесения. Многие игнорируют использование праймера, считая это средство бесполезным расходованием средств – а зря.

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Качественный праймер может изменить правила игры в макияже. Он не только облегчит нанесение косметических средств, но и гарантирует, что макияж продержится максимально долго. Визажисты рассказали о самых эффективных лайфхаках использования праймера.

Зачем использовать праймер

Праймер словно создает гладкое полотно для вашего макияжа, обеспечивая равномерное основание. Известный визажист Джейми Гринберг отметил, что это своеобразный щит перед основным нанесением макияжа, что также помогает снизить видимость пор.

Сфера праймеров выходит далеко за пределы простого макияжа. Праймер для теней, например, продлевает срок службы любого крема для век, уменьшает жирность и предотвращает образование складок на тенях век.

Праймер для губ помогает помаде держаться подольше, хотя некоторые из них созданы также для поддержания увлажнения. Праймер для ресниц поможет удлинить и разделить ресницы, чтобы создать идеальную отправную точку для нанесения туши.

Если у вас сухая кожа, ищите увлажняющие праймеры, содержащие такие ингредиенты, как гиалуроновая кислота или глицерин. Средства для жирной кожи, как правило, состоят из абсорбентов, поглощающих избыток жира из кожи, оставляя пудровый матовый финиш.

Если вы хотите получить сияющее покрытие, выберите люминизирующий праймер. Если у вас зрелая кожа, следует воспользоваться разглаживающим средством, которое поможет выровнять текстуру кожи.

Праймер на силиконовой или водной основе

Силиконовые праймеры отлично разглаживают кожу и скрывают расширенные поры. Если у вас сухая кожа или неровная текстура, это выбор для вас, но обладательницам жирной кожи следует избегать праймеров на основе силикона, поскольку они, как правило, имеют плотную текстуру.

Праймеры на водной основе более легкие и действуют почти как крем для увлажнения. Многие праймеры на водной основе обладают матирующим эффектом, который может хорошо подойти для жирной кожи.

Правила нанесения праймера

Праймер наносится после этапа ухода за кожей, но непосредственно перед макияжем лица. Все, что касается ухода за кожей, включая солнцезащитный крем, должно быть использовано перед праймером.

Чтобы получить максимальную пользу, нужно дать праймеру полностью впитаться, прежде чем наносить основание.

Следует наносить праймер на все лицо.

Нельзя наносить основной макияж слишком быстро после нанесения праймера.

Единственным недостатком может быть то, что праймер уделяет немного больше времени вашей ежедневной рутине, но конечный результат стоит дополнительных нескольких минут.

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